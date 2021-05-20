Национальная телефонная катастрофа: сотовые сети забиты трафиком от спамеров и мошенников

Масштабы телефонного бедствия

По данным исследования, проведённого аналитиками одного из банков, большая часть вызовов, поступающих сегодня на телефонные номера граждан, относится к спаму или мошенникам. 98% опрошенных сообщили, что получали спам-звонки, а 90% из числа тех, кто получал нежелательные вызовы, сообщили, что общались по телефону с мошенниками. Статистика относится к вызовам с незнакомых номеров. То есть, если у вас звонит телефон, но номер не определился, можете уверенно сбрасывать: скорее всего, вам или попытаются продать что-нибудь ненужное, либо хотят вас обмануть и выманить у вас из кошелька деньги.

Больше всего спама, согласно исследованию, генерируют финансовые организации, сами операторы связи, предлагающие новые тарифы и услуги, медицинские центры, различные соцопросы, а также реклама салонов красоты и магазинов.

По оценкам аналитического агентства TelecomDaily, количество спама и мошеннических звонков за год выросло практически вдвое. Эти данные подтверждаются и исследованием банка Tinkoff среди своих клиентов. Подсчёты Tinkoff говорят о том, что количество мошеннических звонков клиентам российских банков в 2021 году выросло на 170%.

Кол-центры мошенников зачастую располагаются в российских колониях и тюрьмах. Хотя ФСИН и опубликовала заявление о том, что ни одного кол-центра в российских колониях нет, всего год назад один из таких телефонных узлов накрыли прямо в центре Москвы, в СИЗО "Матросская Тишина". Причём средства связи заключённым поставляли сами сотрудники изолятора.

Кроме того, бизнес по ковровому обзвону российских граждан процветает на Украине. Стоимость аренды телефонных номеров снизилась настолько значительно, что открыть собственный кол-центр практически ничего не стоит. Сервисы по аренде телефонных номеров действуют свободно и в рамках действующего законодательства, а компании, которые сдают телефонные номера в аренду, никак не отвечают за то, как они будут использованы.

В итоге спамеры и мошенники чувствуют себя на рынке телекоммуникаций полностью защищёнными. Достаточно вынести "офис" за пределы российской юрисдикции — и можно безнаказанно и бесконечно обзванивать граждан России, применяя к ним различные приёмы социальной инженерии (если требуется обмануть человека и выманить у него деньги) или просто забивая головы людей бесполезной рекламой.

Украинские контакт-центры, ориентированные на работу внутри России, располагаются в основном в Харькове и Днепропетровске (ныне Днепр). Оба города находятся в непосредственной близости от России, населены в основном русскоязычными гражданами, плюс на рынке труда Харькова и Днепра не так много вакансий, поэтому люди охотно идут заниматься "околозаконной" деятельностью, тем более что уверены в своей безнаказанности. Только в Харькове и Днепре в настоящее время открыто более 200 вакансий операторов кол-центров. Для сравнения: в Москве, в которой расположено огромное количество крупных предприятий и банков и которая практически в десять раз больше Харькова и Днепра вместе взятых, в настоящее время ищут около 1000 операторов кол-центров. Если же к Харькову и Днепру прибавить Киев, то эти три украинских мегаполиса нуждаются более чем в 500 операторах контакт-центров.

Как укрыться от назойливых звонков?

Если в большинстве случаев вам приходится разговаривать со спамерами и мошенниками, так, может быть, не стоит этого делать вовсе? Возможно, не стоит и начинать разговор, зная, что на другом конце линии находится ненужная реклама или ещё более ненужное мошенничество?

Чтобы быть уверенным в том, что вы не сбросили нужный звонок, достаточно воспользоваться одним из приложений, которые помогают определить, звонит вам живой человек или ваш номер оказался в очередной базе надоевших спамеров.

Базовое приложение "Яндекса" умеет определять, звонят вам мошенники или звонок нужный. Также это умеют делать некоторые приложения банков, специальное приложение для борьбы со спамом предлагает компания "Касперский", есть и другие предложения.

Однако, согласно опросам, лишь четверть россиян установили и используют специальные программы по определению нежелательных звонков. То есть почти 75% вызовов от спамеров и мошенников прорываются сквозь первую линию обороны потому, что её просто не существует. Если вы самостоятельно не начнёте ограждаться от спама, он никуда не исчезнет.

Спамеры эволюционируют, раньше они донимали нас по почте, а теперь перешли на голосовые вызовы. Абонентам сейчас просто необходимо использовать фильтр-программы, чтобы отсекать нежелательные звонки. Кроме того, если бы Минцифры стало инициатором создания единого реестра номеров-нарушителей, к которому могли бы обращаться все операторы связи, блокировки могли бы быть эффективными и проблема была бы частично решена. Есть закон "О связи", и операторы не могут заниматься самодеятельностью. Если Минцифры, допустим, даст отсечку: после 100 жалоб на номер он блокируется. Это могло бы сработать Денис Кусков Руководитель информационно-аналитического агентства Telecom Daily

Пока с точки зрения закона ничего не изменилось, некоторые граждане предпочитают троллить мошенников и спамеров. Так треть респондентов ответили на вопрос об их реакции на нежелательные звонки. Впрочем, подавляющее большинство россиян не настроены на шутки с незнакомцами и испытывают раздражение и злость из-за спама.

Тенденция к выздоровлению

В своё время переизбыток спама в электронных почтовых ящиках вынудил интернет-компании настроить эффективные спам-фильтры, практически полностью отсекающие нежелательную корреспонденцию от адресатов. Сотовая телефонная связь эволюционирует схожим образом. О приложениях, способных заранее предупредить о звонке мошенника, мы уже говорили выше. Но произошло ещё одно фундаментальное изменение в модели взаимодействия между законопослушными гражданами и телефонными мошенниками.

Как выяснилось благодаря исследованию, на уловки телефонных мошенников попадается всё меньше граждан. Если раньше жуликам удавалось обмануть более 22% из тех, до кого они дозвонились, то сейчас этот показатель снизился до 13% и сохраняет тенденцию к дальнейшему падению.

34% наших сограждан настолько ответственны, что после разговора со спамером сразу же добавляют его номер в чёрный список. Ещё 14% опрошенных сообщили, что перезванивают в банки, чтобы сообщить об очередных мошенниках, действующих от их имени.

По мнению наших законодателей, помимо работы на уровне сотовых операторов и профильных ведомств необходимо направлять усилия на просветительскую деятельность, причём как среди детей, так и среди старшего поколения.

На мой взгляд, нужно не только усиливать безопасность на уровне сотовых операторов, но и повышать уровень грамотности населения в вопросах кибербезопасности. Недавно я выступил с идеей модернизации школьного курса ОБЖ в этом направлении. Очевидно, что просветительскую работу по теме кибербезопасности нужно проводить и со старшим поколением Антон Горелкин Депутат Госдумы

Операторы сотовой связи, долгое время как будто не замечавшие проблем, с которыми сталкиваются абоненты, неожиданно начали рассказывать о новых способах борьбы с телефонным спамом и мошенничеством. "Билайн" использует для выявления мошенников специальную нейросеть, а МТС использует собственную антифрод-систему, которая блокирует до 60 тысяч звонков ежедневно (абонентская база МТС только в России — более 78 млн абонентов).

"Билайн" уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и таким образом обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток до часов и даже минут Джордж Хелд Исполнительный вице-президент "Билайна" по развитию цифрового и нового бизнеса

У МТС скорость блокировок мошенников схожая и, очевидно, как и у "Билайна", недостаточная, раз мошенники и спамеры прорываются сквозь предустановленные и развивающиеся фильтры.