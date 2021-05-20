Бензин, давай, до свидания! 10 крутых электромобилей по цене Lada Vesta и KIA Rio

Почему нужно покупать электромобиль?

Департамент транспорта Москвы напомнил автомобилистам, что все электромобили могут парковаться в столице бесплатно. Таким образом власти хотят поддержать экологичный транспорт. Кроме того, обладатели электрокаров не платят транспортный налог и бесплатно заряжаются на городских АЗС.

Только с начала года на платных парковках около 10 тыс. раз остановились 1,1 тыс. электромобилей. Чаще всего это были Nissan Leaf, Tesla Model S, Mitsubishi i-MiEV и TH!NK City.

Разброс цен на электромобили с пробегом в Москве большой. Всё зависит от марки, модели и состояния. Можно подобрать машину и в другой стране — действуют нулевые пошлины на ввоз в Россию, поэтому цена не изменится.

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Но аттракцион невиданной щедрости может закончиться — с 2022 года при ввозе электрических машин на территорию России придётся заплатить 15% от таможенной стоимости. Пока действуют прежние условия, эти машины можно купить по приятной цене. Но из чего выбрать? На Auto.ru и Avito много приличных вариантов.

Nissan Leaf

Лидер российского рынка автомобилей. За машину 2011 года выпуска с правым рулём и пробегом в 60–80 тыс. километров на Auto.ru просят всего 315 тыс. рублей. В обслуживании Nissan Leaf не дороже своих собратьев — Nissan Micra и Nissan Note. Запас хода японского электромобиля — 180 километров.

Фото © Auto.ru

Mitsubishi i-MiEV

Ещё один дешёвый электромобиль японского производства, который можно купить в России. За машину 2011 года с пробегом в 117 тыс. километров на Auto.ru просят 370 тыс. рублей. Запас хода i-MiEV невелик — всего 150 километров. Но этого вполне достаточно даже для крупного города.

Фото © Auto.ru

Volkswagen Golf

Электрический Golf редко продают в России, зато в соседней Белоруссии их много. За хетчбэк 2016 года с пробегом в 80 тыс. километров продавцы просят меньше миллиона рублей. Е-Golf попадают в республику из Германии. Запас хода у электрического Golf примерной такой же, как у конкурентов, — 150–180 км.

Фото © Auto.ru

Fiat 500 EV

Отличная, хоть и не самая популярная электрическая машина для города. Минимальный ценник на автомобиль 2014 года с пробегом в 80 тыс. километров — всего 600 тыс. рублей. Запас хода — 140 километров.

Фото © Auto.ru

Ford Focus III Electric

Третье поколение Ford Focus популярно в России и без электрической версии. Но для города электрическая модификация самое то — за единственный автомобиль 2015 года с пробегом в 67 тыс. километров, который продают на Auto.ru, сейчас просят всего 860 тыс. рублей. Запас хода — 160 километров.

Фото © Auto.ru

BAIC EU5

Этот автомобиль часто называют "Camry на батарейках", но в России большой популярностью китайский электрический седан не пользуется. Тем не менее электрические машины этой модели можно купить в России примерно за полтора миллиона рублей. За эти деньги можно получить 2019 год выпуска, минимальный пробег (до 5 тыс. километров) и приличное оснащение: кожаный салон, климат, навигацию и запас хода в 420 километров.

Фото © Auto.ru

Chevrolet Spark III EV

Эта машина никогда не продавалась в России официально, но попала в страну из США и стран Европы. Небольшой автомобиль В-класса 2015 года продают на Auto.ru за 850 тыс. рублей. За эти деньги потенциальный покупатель получает пробег в 80 тыс. километров и АКБ с запасом хода в 140 километров.

Фото © Auto.ru

Hyundai IONIQ

Пятидверный корейский хетчбэк продают на Auto.ru за 1,3 млн рублей. Это лишь на 50 тыс. дороже, чем KIA Rio в максимальной комплектации. За эти деньги покупатель получит автомобиль 2017 года выпуска с пробегом в 60 тыс. километров. Hyundai IONIQ комплектуется АКБ с запасом хода в 280 километров, салоном с комбинированной кожей, климат-контролем, парковочным пакетом и ассистентом движения в городе.

Фото © Auto.ru

KIA Soul EV I

Бензиновые версии этого автомобиля в России продают уже давно, а вот электрические машины — редкость. За стоимость топового KIA Rio можно купить электрический KIA Soul первого поколения. Уже в базе — кожаный салон, мультируль и АКБ с запасом хода в 300 километров.

Фото © Auto.ru

BMW i3

Баварский электрохетчбэк 2015 года продают примерно за 1 млн рублей. За эти деньги можно купить автомобиль с пробегом в 42 тыс. километров. Более свежие машины дороже на 200–300 тыс. Запас хода BMW i3 первого поколения — 130 километров.

Фото © Auto.ru

Tesla

Если есть деньги, то можно подобрать электромобиль от законодателя моды — американской компании Tesla. Например, Model S обойдётся в 7–14 млн рублей. В последнем случае это будет Tesla Model S Plaid Plus с двигателем мощностью 1100 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за две секунды. Запас хода — более 800 км.

Фото © ТАСС/ZUMA

Самая бюджетная легковая "электричка"— это Tesla Model 3, которая стоит от 4,4 до 6 млн рублей. Она же самая "медленная" — до 100 км/ч разгоняется за 5,6 сек. Запас хода — 430 км.

Если вам по какой-то причине нужна быстрая, экологичная и комфортабельная грузовая фура, то можно заказать за 18 млн рублей модель Tesla Semi. Следует отметить, что пустой грузовик разгоняется до 100 км/ч на уровне спорткара — за 5 сек., а полностью загруженный — за 20 сек. Запас хода — 800 км.