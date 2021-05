"Голем по имени Манижа": Почему Евровидение устроила такая русская женщина

Не стоит меня записывать сразу в ряды тех, кто "не смотрит телевизор, но активно его обсуждает". Евровидение так устроено, что хочешь не хочешь, но оно тебе попадёт в уши и на глаза, как ни прячься, потому что это могучее маркетинговое мероприятие. Даже при советской власти нам все уши прожужжали и о группе ABBA, которая тогда побеждала, и о Middle Of The Road — вы-то таких, поди, и не знаете даже. А они просачивались из-за железного занавеса, в том числе и на пластинках фирмы "Мелодия". Я же говорю: никуда не деться.

Пользователь соцсети "Телеграм" Дмитрий высказывается резко: "Выступление Манижи — это карго-культ в чистом виде. Мне наплевать, как там она представляет русскую женщину, таджичка она или нет и так далее. Но вот эти надписи на заднике — make a change, be creative, be yourself и прочие миллениальские мантры — это, конечно, очень стыдно. Мы сейчас повторим все мыслимые штампы, изобразим все телодвижения, которые у вас там в Европе принято делать, а вы нас, пожалуйста, любите".