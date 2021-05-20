"Голем по имени Манижа": Почему Евровидение устроила такая русская женщина

Удивительное дело: за что ни возьмутся русские креативные, они всегда сделают всё, чтобы расколоть общество, вместо того чтобы его хоть как-то объединить. Во многом — потому, что не шибко любят свой народ, во многом — потому, что пытаются усидеть на двух стульях разом. В-третьих, уж больно сильно хочется, чтобы их полюбили на ими самими выдуманном Западе. В принципе, мы только что наблюдали классическую попытку уединиться с Европой по-быстрому в привокзальном туалете. Это малоприличное шоу называется "трансляция Eurovision Song Contest 2021".

Не стоит меня записывать сразу в ряды тех, кто "не смотрит телевизор, но активно его обсуждает". Евровидение так устроено, что хочешь не хочешь, но оно тебе попадёт в уши и на глаза, как ни прячься, потому что это могучее маркетинговое мероприятие. Даже при советской власти нам все уши прожужжали и о группе ABBA, которая тогда побеждала, и о Middle Of The Road — вы-то таких, поди, и не знаете даже. А они просачивались из-за железного занавеса, в том числе и на пластинках фирмы "Мелодия". Я же говорю: никуда не деться.

А уж тем более теперь, когда русские участники громко и ярко фигурируют в списках конкурсантов, нас так или иначе вовлекают во всё это. Отчасти, апеллируя к понятным патриотическим инстинктам, что довольно подло, потому что огромному количеству простых русских людей предлагается болеть за то, что так же далеко от них, как страдания амстердамского трансгендера, которому не хватает денег на дозу.

Все честно пытаются болеть "за наших", несмотря на то что раз за разом им подливают золотого дождичка в глаза. Пытался, кстати, и я. Ну а что — музыканты хорошие, певица голосистая, в ноты вроде попадает, но потом ощущение развесистой клюквы на продажу так или иначе сбивает с толку.

Прекрасная задумка в виде механического платья-матрёшки — гениально для Измайловского рынка. Да, собственно, и сама певица Манижа — она же типичная баба с рынка (весёлое и жуликоватое круглое лицо), так и слышишь её голосок в торговых рядах: "Мужчина, донт форгет матриошка фор йор вуман". Такие персонажи умиляют и придают столице её колорит. И этот образ как раз понятен народу. Не факт, что им надо восхищаться. Ну и, конечно, рабское, холуйское желание вскочить "в повесточку" самых прогрессивных отвращает.

Поэтому русские соцсети, несмотря на бесконечное навязывание и певицы, и номера, со стороны ряда изданий весьма скептично высказались по поводу очередного прорыва местных креативных на просторы, вытоптанные хорошо оплачиваемыми ЛГБТ(+) — бюрократами Европы.

Пользователь соцсети "Телеграм" Дмитрий высказывается резко: "Выступление Манижи — это карго-культ в чистом виде. Мне наплевать, как там она представляет русскую женщину, таджичка она или нет и так далее. Но вот эти надписи на заднике — make a change, be creative, be yourself и прочие миллениальские мантры — это, конечно, очень стыдно. Мы сейчас повторим все мыслимые штампы, изобразим все телодвижения, которые у вас там в Европе принято делать, а вы нас, пожалуйста, любите".

Да-да, вот этот текст песенки — неважно вообще, о чём она, — она обязана быть тупой для того, чтобы хозяева Евровидения зарабатывали на прослушивании конкурсных песен в автомобильных приёмниках еврохомячков — с выкриками вдруг на английском — это уже само по себе лондонско-нижегородская залепуха.

Про некоторый лингвистический диссонанс пишет и девушка Маргарита в сети Павла Дурова: "А я всё ждала, найдётся ли кто-то, кто хотя бы к самому Евровидению отключит Маниже Google-переводчик. Потому что всё это время самая пафосная англоязычная часть её песни переводилась буквально так: "Каждая русская женщина должна знать — ты достаточно сильна для того, чтобы ОТСКОЧИТЬ от стены". Когда купил русско-английский словарь и выучил русско-английский язык".

Новый экспортный набор вместо устаревшего "Матрёшка, водка, икорка" звучит теперь как "Матрёшка, феминизм, вагина", что не может не бесить проимперски настроенных пользователей соцсетей. Вот блогер Дима пишет: "К разговору о певице Маниже: не, я всё понимаю — призы, "рукопожатность", фигу в кармане государственной власти, нелюбовь не только к "рюски женщин", но и к русским мужчинам — ватникам и быдлу. Мне другое интересно, просто как футбольному фанату: как вы хотите на Евровидение "рюски женщин" и их мужчин заставить за эту пакость болеть-то, уважаемые начальники, а?" К нему присоединяется любительница литературы, пользовательница сетей Кристина: "…они заставили её одеться в найденный на помойке халат (ведь так и одеваются русские женщины), заставили выпучивать глаза, вложили в её уста русофобию и пролоббировали её участие в международном конкурсе. Так они заставили созданного ими Голема по имени Манижа притвориться русской женщиной перед европейцами".