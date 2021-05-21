Он слишком много знал: загадочная гибель министра обороны США могла быть связана с НЛО

22 мая 1949 года при загадочных обстоятельствах погиб первый в истории США министр обороны Джеймс Форрестол. Всего за два месяца он проделал путь от одного из самых влиятельных членов правительства Трумэна до узника психиатрической клиники и самоубийцы. Необъяснимая опала Форрестола, его внезапное заключение в психбольницу и последующая загадочная гибель породили множество конспирологических теорий. Согласно одной из них, министр поплатился своей жизнью за то, что слишком много знал об НЛО и пытался поделиться с миром этим знанием.

Министр с Уолл-стрит

Джеймс Форрестол пришёл в политику прямиком с Уолл-стрит. В 1920-е он сделал состояние на бирже, руководил несколькими фирмами. После Великой депрессии Форрестол решил идти в политику, примкнув к демократам. Вскоре настойчивый трудоголик выдвинулся в ближайшее окружение президента Рузвельта. В 1940 году, за год до вступления США в войну, Форрестол получил пост заместителя министра военно-морского флота. А с 1944 года стал министром.

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После смерти Рузвельта Форрестол сохранил влияние и при новом президенте Трумэне. Более того, в 1947 году он стал первым в американской истории министром обороны. Однако отношения с главой государства у Форрестола не заладились. Министр постоянно пытался убедить президента пожёстче противостоять СССР. Но главным камнем преткновения стал Израиль. Форрестол был категорическим противником создания этого государства. Он уверял Трумэна, что это вызовет ярость у арабов, которые являются главными поставщиками нефти для США, и создаст Штатам серьёзные проблемы на десятилетия вперёд.

Всё завертелось

Все эти разногласия привели к тому, что от Форрестола избавились под малозначительным предлогом. Его обвинили в том, что перед выборами 1948 года он встречался с кандидатом от республиканцев Дьюи (который считался безоговорочным фаворитом президентской гонки) и обсуждал сотрудничество в случае его победы. Однако выборы сенсационно выиграл Трумэн.

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28 марта 1949 года Трумэн вызвал Форрестола и потребовал подать заявление об отставке. Далее события развивались стремительно. В тот же день впавшего в прострацию (свидетели описывали его состояние как "странное оцепенение") Форрестола на военном самолёте отвезли во Флориду. Вместо госпитализации его укрыли в доме заместителя госсекретаря Ловетта. Несколько дней спустя по решению родственников и коллег Форрестол был помещён в военный госпиталь в Бетесде, где ему поставили диагноз: реактивная депрессия.

В больнице он провёл без малого два месяца. Врачи отмечали улучшение состояния и намеревались выписать его. Но за несколько дней до выписки, ночью 22 мая, Форрестол выбросился из окна своей палаты.

Убийство

Пресса оказалась на удивление немногословна. О смерти одного из самых влиятельных министров сообщили буквально в двух словах. Дескать, перетрудился до нервного истощения, угодил в больницу и там выпал из окна. Лишь через десятилетие после его гибели у исследователей начали появляться серьёзные вопросы.

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Они указывали на множество странностей в деле Форрестола. Прежде всего, что это за "странное оцепенение" в день отставки, о котором говорили свидетели. Покойный был настоящей акулой Уолл-стрит, он остался на плаву после Великой депрессии, а о его трудоголизме ходили легенды. Трудно поверить, что такой человек мог впасть в ступор и прострацию из-за отставки.

Почему "оцепеневшего" Форрестола отправили на военном самолёте на другой конец страны во Флориду и несколько дней мариновали там? Как вышло, что экс-министра отправили не в клинику Менингера, считавшуюся одной из лучших в стране для лечения депрессии, а в военный госпиталь, который не специализировался на лечении подобных состояний? Тем более что глава клиники Менингера настойчиво предлагал разместить экс-министра у них. Что заставило администрацию госпиталя держать пациента почти на тюремном положении? Брат Форрестола впоследствии вспоминал, что тот жаловался ему на то, что его контакты с внешним миром ограничены, врачи цензурируют его переписку и не пускают к нему посетителей, за исключением самых близких родственников, да и тех не всегда. Наконец, почему пациента с диагнозом "реактивная депрессия" разместили на 16-м этаже, хотя по инструкции его полагалось селить не выше третьего, чтобы потенциальный самоубийца не выбросился из окна.

Когда тело Форрестола обнаружили, он был одет только в пижамные штаны, а на его шее был затянут пояс. Однако этот пояс ничуть не смутил расследовавших его гибель. Также осталось неясным, по какой причине материалы дела Форрестола были засекречены на 70 лет, если речь шла о банальном самоубийстве.

Русские идут

После попадания Форрестола в опалу СМИ немало постарались над его высмеиванием. Благо недоброжелателей у него хватало. В одной из заметок сообщалось, что министр в полуголом виде бегал по улице и кричал: "Русские идут! Русские идут! Они повсюду! Я видел их!" Якобы именно эта выходка и привела к его отставке и последующей госпитализации. История так понравилась всем, что фраза стала одним из главных мемов холодной войны. Возникла даже легенда, что Форрестол выбросился из окна, прокричав её.

Однако позднее на волне интереса к гибели Форрестола выяснилось, что эта история является газетной уткой. Вымыслом, базирующимся на сильно искажённых реальных событиях. На самом деле в последние несколько недель перед отставкой министр действительно испытывал сильное беспокойство. И даже поделился им с несколькими близкими людьми. Он сказал им: "Они идут! Они уже повсюду и захватят нас!" Но кто именно эти "они", Форрестол так и не уточнял.

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В 60-е годы некоторыми журналистами предпринимались попытки развить версию о причастности к гибели Форрестола советских агентов. Но они не выстрелили даже тогда, на пике холодной войны, когда подобные истории были в тренде. Просто потому, что ни малейшей причины делать этого у СССР не было. Точно так же не обрели популярности и версии о мести израильских спецслужб за то, что Форрестол пытался помешать созданию еврейского государства.

Инопланетная угроза

В 1970-е годы огромную популярность обрёл так называемый Розуэлльский инцидент. Практически не замеченный современниками, он стал сенсацией почти четверть века спустя. Одно за другим следовали интервью очевидцев, снимались фильмы, выходили книги. Розуэлл стал главным мировым НЛО-феноменом.

Тогда и родилась самая экзотичная версия гибели экс-министра. Конспирологи сопоставили факты и пришли к выводу, что Форрестол был самым осведомлённым в мире человеком по части НЛО. Розуэлльский инцидент произошёл в 1947 году, как раз тогда, когда он был военным министром. Между тем именно военные занимались расследованием инцидента. Кроме того, в том же 1947 году Форрестолом был создан "Маджестик-12". Секретный комитет, координирующий все расследования по части НЛО и состоявший из высокопоставленных учёных, военных и чиновников. Министр вплоть до отставки и сам якобы был его членом.

В конце концов из этой версии родилось две. Согласно первой, Форрестол желал поделиться с общественностью информацией об НЛО. На этой почве у него и произошёл конфликт с президентом Трумэном, который настаивал на секретности. Не сумев переубедить министра, президент приказал избавиться от него. Форрестола накачали сильнодействующими препаратами, показали в таком виде родственникам, чтобы они разрешили отправить в больницу без его согласия. После этого его принудительно поместили в военный госпиталь на де-факто тюремный режим, ограничив контакты с миром. Далее, когда шум утих, его задушили в палате поясом от халата и для верности выбросили в окно, инсценировав самоубийство.

Вторая версия ещё более экзотичная. Вероятно, ей вдохновлялись сценаристы культовых "Секретных материалов". Согласно ей, американские элиты заключили сделку с представителями инопланетной цивилизации, давно посещающими Землю. Технологии в обмен на контроль и незримую колонизацию. Это и были те самые "они", о которых он рассказывал близким и по понятным причинам не мог раскрывать подробностей. Форрестол, в силу должности узнавший об этом, попытался противостоять порочной политике. Первоначально он хотел переметнуться к Дьюи, разделявшему его взгляды, а когда тот проиграл выборы, открыто выступил против Трумэна, после чего события развивались аналогично первой версии.

Правда, у обеих версий есть одна проблема. Они полностью базируются на фантазиях и домыслах и не имеют сколько-нибудь убедительных аргументов в свою пользу. Розуэлльский инцидент давным-давно разоблачён и расследован вдоль и поперёк и в настоящее время превратился в поп-миф. Что касается "Маджестика-12", то нет ни единого подтверждения существования этой организации. Все просочившиеся "секретные документы" разоблачены как фальсификации. Даже добрая половина уфологов и конспирологов отрицает его существование, считая "Маджестик" мистификацией полувековой давности.

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Скептики и вовсе полагают, что ничего загадочного в смерти Форрестола нет. Трумэн давно тяготился работой с ним и искал удобного повода, чтобы избавиться от министра. А после нападок на Израиль Форрестол стал токсичной фигурой, которая портила президенту рейтинги.