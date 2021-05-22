Братья Кеннеди, мафия и процедура смерти: новые версии гибели Мэрилин Монро

95 лет назад, 1 июня 1926 года родилась Норма Джин Бейкер, более известная под псевдонимом Мэрилин Монро. Возможно, она не была самой красивой женщиной своей эпохи. Вероятно, она была не лучшей актрисой в Голливуде. Но именно ей удалось то, что не смогли сделать остальные – стать главным секс-символом эпохи и создать самый яркий, узнаваемый и запоминающийся образ в истории поп-культуры ХХ века.

Официально было объявлено, что она покончила с собой, но поверили в это немногие. Вот уже шестой десяток лет регулярно появляются новые версии, опровергающие её самоубийство, а расследование обстоятельств её гибели возобновлялось несколько раз.

Тень сомнения

Спальня, в которой Мэрилин Монро была найдена мертвой. Фото © Getty Images

Тело Монро в ночь на 5 августа 1962 года обнаружила в её спальне домработница. Она и вызвала личных врачей актрисы, а также полицию. Покойная лежала на кровати, рядом с телом нашли пустые упаковки от сильнодействующих препаратов. В крови Монро обнаружили такой коктейль из седативных веществ, что хватило бы для отправки в мир иной нескольких человек. Поэтому случайную передозировку эксперты исключили. Никаких следов борьбы или признаков насилия найдено не было. Самой вероятной причиной смерти посчитали суицид, хотя предсмертных записок найти не удалось.

В официальную версию поверили не все. Её противники указывали на то, что у Монро не было никаких мотивов уходить из жизни. Да, 1960 и 1961 годы выдались для актрисы непростыми. Злоупотребление успокоительными препаратами и проблемы со здоровьем привели к тому, что в её карьере наметился серьезный спад. Но как раз за несколько месяцев до смерти и карьера и личная жизнь звезды стали приходить в норму. Она получила новый, более выгодный контракт с голливудской студией и возобновила отношения с бывшим супругом – бейсболистом Джо Ди Маджо. Ходили слухи, что они собирались вновь пожениться.

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Личный психиатр Монро Ральф Гринсон посещал её за несколько часов до смерти. Позднее он уверял, что она была в хорошем расположении духа и его опытный глаз не заметил ни малейших тревожных признаков в поведении подопечной. Ди Маджо-младший – пасынок Монро, разговаривал с ней по телефону примерно за полтора часа до гибели и тоже уверял, что ничего странного не заметил.

Некоторые сомнения вызвали и результаты вскрытия. Отдельные эксперты настаивали на том, что смертельная доза барбитуратов попала в организм Монро не традиционным способом, а посредством клизмы. Поскольку в крови содержание препаратов было гораздо выше того количества, которое нашли в желудке. А раствориться в соответствующем количестве они бы не успели.

Еще одной зацепкой стала оговорка супруги Артура Джейкобса – голливудского пиарщика и продюсера, клиенткой которого была Монро. По её словам, мужу сообщили о смерти Мэрилин в 22.30 4 августа. Между тем, согласно официальному полицейскому рапорту, смерть актрисы действительно наступила около 22.30, а вот её тело было обнаружено только в 3.30 утра 5 августа.

Братья Кеннеди

Джон Кеннеди и его брат Роберт. Фото © Getty Images/CORBIS

Уже через полтора года после смерти Монро американский публицист Фрэнк Капелл опубликовал брошюру, в которой обвинил в гибели актрисы братьев Кеннеди. Правда, его версия оказалась настолько специфичной, что от нее отмахнулись даже признанные конспирологи. Согласно ей, и президент Джон Кеннеди и его брат Роберт были тайными коммунистами. Монро имела связь с обоими, но в большей степени с Робертом, который занимал пост Генерального прокурора. В конце концов между ними произошла размолвка и Монро пригрозила рассказать общественности о его коммунистических симпатиях. После этого Кеннеди-младший приказал избавиться от актрисы. Практически все люди в окружении Мэрилин были коммунистическими агентами и им удалось обманом напоить ее сильнодействующими препаратами и инсценировать самоубийство.

Версия Капелла всерьез не рассматривалась по ряду причин. Во-первых, никаких доказательств он не мог предоставить. Его главным аргументом был полицейский Клеммонс, первым приехавший в дом Монро. Он утверждал, что его полицейское чутье подсказало ему, что в этом деле что-то не так. Собственно, это «чутье» и было главным доказательством заговора. Во-вторых, Капелл был параноиком, видевшим в каждом, кто ему не нравился, коммуниста. В-третьих, и Клеммонс и Капелл вскоре дискредитировали сами себя и были осуждены за клевету и ложные показания под присягой за наговор на не понравившегося им сенатора-демократа (они утверждали, что ранее он арестовывался за гомосексуальные контакты, что оказалось ложью).

Позднее версию Капелла «облагородили» и превратили из параноидального коммунистического заговора в любовно-политический триллер. Якобы, связь Монро с президентом была мимолетной, а вот с его младшим братом все было серьезно. Актриса всерьез рассчитывала на продолжение отношений и даже брак, а вот Роберт не желал портить свою многообещающую карьеру. Кеннеди назначил брата Генеральным прокурором (главой министерства юстиции), что было беспрецедентным для американской политики. У братьев и без того было множество влиятельных недоброжелателей, которые обвиняли их в кумовстве и прочих грехах. В итоге Роберт Кеннеди решил не рисковать и объявил Монро о разрыве. Но она пригрозила сделать их роман достоянием общественности, что неминуемо похоронило бы карьеру политика. Тогда он и решил замести следы. В итоге ей подмешали снотворное в напиток, а когда она уснула, вкачали смертельную дозу барбитуратов.

Официально связь Монро и братьев Кеннеди не подтверждена, а многие близкие Монро категорически её опровергали. Однако и при их жизни и после смерти слухи о ней были настолько популярны, что в Америке не раз объявлялись авантюристы, выдававшие себя за тайных детей Кеннеди и Монро.

Мафия

Джимми Хоффа. Фото © Getty Images/ MPI

Существует сразу несколько версий о причастности к гибели актрисы мафии. В частности, влиятельного профсоюзного лидера Джимми Хоффы, имевшего с мафиози тесные связи, и Сэма Джианканы – босса чикагского криминалитета.

В 1960 году Джон Кеннеди неожиданно победил Ричарда Никсона. В одном из ключевых (по численности выборщиков) штатов – Иллинойсе Кеннеди одержал над соперником весьма неубедительную победу. Он получил всего на 8 тысяч голосов больше (0,18%). Это вызвало подозрения в том, что в дело вмешалась чикагская мафия во главе с Джианканой, которая видела в Кеннеди более удобного кандидата. Однако став президентом, Кеннеди вместо благодарности дал брату карт-бланш на расправу с ОПГ.

Джианкана и Хоффа пытались использовать Монро в качестве информатора о деятельности братьев Кеннеди (к слову, адвокат и близкий соратник Хоффы Билл Буффалино впоследствии подтверждал, что тот пытался добыть компромат на Кеннеди через Монро). Они даже установили в её доме прослушивающие устройства, чтобы быть в курсе ее разговоров. Однако добыть через неё компромат не удалось, и тогда ее решили убить либо за отказ сотрудничать, либо в отместку за преследование мафии Кеннеди-младшим. Кроме того, у Хоффы были с Робертом Кеннеди давние личные счеты, тот уже несколько лет пытался его посадить. Убийство было совершено при помощи клизмы со смертельной дозой барбитуратов.

Также существует версия, что мафиози выполняли заказ Кеннеди-младшего, который опасался раскрытия информации об их романе с Монро. Джианкане предложили сделку: заставить Монро замолчать в обмен на то, что Генеральный прокурор закроет глаза на некоторые их дела.

Парикмахер Монро Джордж Мастерс незадолго до своей смерти рассказал, что за сутки до гибели Монро сопровождал ее в Кристал Бэй, где она встречалась с Фрэнком Синатрой и Сэмом Джианканой. Последний, якобы, пытался уговорить её не разглашать никакой информации о связях с братьями Кеннеди.

Мафиозная версия рассматривалась как самая убедительная. В 1982 году после ряда публикаций было принято решение возобновить расследование гибели Монро. Однако после проведения предварительного следствия убедительных фактов, которые можно было бы использовать в суде, не нашлось, и дело закрыли.

Особенность мафиозной версии состоит в том, что все её фигуранты погибли при загадочных обстоятельствах. В 1962 году умерла Монро. Год спустя был убит президент Кеннеди. В 1968 году в разгар президентской кампании при не менее странных обстоятельствах застрелили Роберта Кеннеди. В 1975 году был застрелен Сэм Джианкана, находившийся под государственной охраной. Это случилось за день до того, как он должен был давать показания о связях с ЦРУ и кланом Кеннеди. Через месяц после его гибели бесследно исчез Джимми Хоффа, и его пропажа и по сей день остается одной из главных загадок Америки.

Самоубийство

Труп актрисы Мэрилин Монро на носилках доставляют в морг. Фото © Getty Images

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и основную версию. В последние годы у актрисы действительно были серьезные проблемы: сильная зависимость от седативных препаратов, расстройство сна, неудачи в личной жизни. Она несколько раз попадала в больницы и лечилась от депрессии. Её эмоциональная нестабильность привела к тому, что крупные студии стали считать актрису неуправляемой, и карьера звезды забуксовала.

Примерно за час до смерти Монро разговаривала по телефону с актером Питером Лоуфордом – зятем Джона Кеннеди. Она находилась в неадекватном состоянии и начала прощаться с ним, а также попросила попрощаться с мистером президентом. Этот разговор так напугал его, что он тотчас бросился звонить психиатру Монро Гринсону, но не застал его дома. В конце концов ему удалось связаться с юристом актрисы, который опять позвонил Монро. Трубку сняла домработница, которая заверила его, что все в порядке, а хозяйка мирно спит. Лоуфорд впоследствии считал, что этот разговор и был «предсмертной запиской» Мэрилин.