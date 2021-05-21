Как ускорить дачный интернет: 3 простых способа и технологии

Усиливаем сотовый сигнал подручными средствами

Основная проблема дачных посёлков, СНТ и садоводств в том, что они, несмотря на близость к крупным городам (за редким исключением) не имеют сетевой инфраструктуры для доступа в Интернет, и большей части дачников приходится пользоваться мобильным интернетом, зачастую довольно нестабильным. Больше всего проблем с доступом в Интернет возникает по выходным, когда граждане приезжают на свои дачные участки и все свои смартфоны и модемы подключают к одной вышке связи с ограниченной пропускной способностью.

Если для вас критически важно качество связи (допустим, вы проводите дома видеоконференции, смотрите прямую трансляцию спортивных соревнований, занимаетесь киберспортом и так далее), то одним из вариантов может быть сложение нескольких сотовых сигналов в один.

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Если ваш смартфон на даче довольно уверенно принимает сигнал 3G или, что ещё лучше, 4G, решение будет совсем простым. Вам достаточно купить роутер, который поддерживает сразу две сим-карты, и смонтировать его в зоне наиболее уверенного приёма сигнала. Стоимость таких роутеров начинается от 4–5 тысяч рублей. Но нужно будет предусмотреть и расходы на пополнение баланса сим-карт. В настоящее время все операторы сотовой связи выпускают специальные сим-карты для модемов, так что выбираете тариф, в котором учитывается только передача данных, и подключаете на одну сим-карту безлимитный интернет, а на вторую, резервную, — определённый пакет трафика, которого вам будет достаточно для подстраховки, если основной канал выйдет из строя.

Роутер самостоятельно переподключится к работающей сим-карте, и вы не останетесь без связи.

Если позволяет бюджет, можно подключить безлимит на обе сим-карты, но тогда рассчитывайте на ежемесячный платёж примерно в 2 тысячи рублей. С учётом стоимости модема летний сезон без проблем со связью обойдётся вам примерно в 10–12 тысяч рублей.

Связи нет, но вы тянитесь

Второй способ работы с сотовой сетью дороже и технически сложнее в реализации, однако, если вы знаете, в какой стороне расположена ближайшая вышка сотовой связи и периодически сигнал до вашего загородного имения всё-таки дотягивается, стоит рассмотреть вариант с приобретением направленной антенны с усилителем сотового сигнала. Сейчас расскажем подробнее.

Существует несколько вариантов сборки вашего приёмо-передающего устройства. Самый простой вариант — покупка специальной антенны для приёма сигнала 3G/4G и подключение этой антенны к дачному роутеру. Такие антенны продаются по цене от 3 тысяч рублей, с ростом цены увеличивается сектор приёма и мощность принимаемого сигнала. В любом случае (помимо внешней антенны) вам может понадобиться монтаж мачты под эту антенну. В некоторых случаях высота этой мачты может достигать 15–20 метров, так что над её конструкцией тоже подумайте заранее.

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На эту же мачту вы можете установить не антенну, а специальную точку доступа. Она представляет собой технологичный комбайн из нескольких устройств. Во-первых, сама антенна, во-вторых, встроенный в неё роутер на две сим-карты, в-третьих, точка доступа, с помощью которой вы сможете построить бесшовную Wi-Fi-сеть на территории своего участка.

В случае если вы решили сэкономить и отдельно приобрели антенну и роутер, можете строить сеть и начинать ею пользоваться. Общий бюджет строительства — около 10 тысяч, не считая расходов на сотовую связь в течение сезона.

Но вариант с точкой доступа может быть предпочтительнее, хотя, на первый взгляд, он кажется более затратным. Использовав "большую" точку доступа стоимостью от 9–10 тысяч рублей, вы можете обеспечить доступом в Интернет не только себя, но и соседние участки. То есть если вы мирно и дружно живёте с соседями, вы можете сообща вложиться в строительство инфраструктуры (установка мачты, монтаж и настройка точки доступа, покупка сим-карт), а затем в складчину оплачивать расходы на безлимитный тариф сотовых операторов. В результате ваши расходы составят всего 5–6 тысяч на строительство сетевой инфраструктуры и около 3 тысяч за лето — на доступ в Интернет.

На следующий год придётся потратить всего 3 тысячи рублей. А может быть, если дело будет того стоить, вы сможете развернуть более масштабную сеть с подключением новых участков и установкой дополнительных мачт и антенн. Современные точки доступа позволяют раздавать интернет в том числе и платно (внутри встроен конструктор тарифов). Правда, в этом случае не забудьте завести отдельное юрлицо или ИП, не нарушайте закон.

Третий путь — через космос

Если вы оказались за городом без проводной связи, вам просто необходимо смириться с тем, что связь прерываться всё-таки будет. Скорость интернета через сотовую сеть зависит от числа подключённых к одной вышке пользователей. Усиливая сигнал с помощью антенн и точек доступа, вам всё равно придётся сталкиваться с ограничениями, которые накладываются самой технологией. Плюс сильные дожди и грозы в любом случае будут влиять на качество связи.

Не окончательно, но почти полностью забыть о проблемах со связью за городом теоретически может помочь VSAT. Это самое дорогое решение для дачи, оно подойдёт вам, если вы постоянно проживаете в загородном доме или для вас критично качество связи. Оборудование VSAT обойдётся примерно в 10–30 тысяч рублей, а о безлимитном недорогом интернете можно забыть, спутниковые мощности ограниченны, поэтому безлимит на скорости 256 Кбит/с будет стоить не меньше 1,5–2 тысяч рублей в месяц. Чем выше скорость, тем выше тарифы. Либо вы приобретаете определённый объём трафика, и это тоже не очень дёшево. 60 Гб в месяц обойдутся в 15–18 тысяч рублей.

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Есть более экономный вариант спутникового интернета, но рассчитывать при этом на высокие скорости не приходится. Речь идёт о системах спутникового телевидения. Но для такого интернета вам снова потребуется сим-карта и приличная связь по сотовым сетям. Дело в том, что оборудование для спутникового ТВ умеет принимать интернет со спутника, но отправлять данные вам придётся по наземному беспроводному или проводному каналу. Любой компьютер или смартфон, даже если вы просто смотрите фильм, отправляют на сервер служебную информацию, подтверждающую, что приём сигнала продолжается и что вы по-прежнему пользуетесь услугой. Возьмём для примера любую RPG-игру вашего ребёнка — игре необходим интернет, чтобы информация о перемещениях героя поступала на сервер приложения и игрок оставался онлайн.

Зато комплект доступа к спутниковому ТВ стоит значительно дешевле, чем все предложенные ранее варианты, плюс ко всему вы получите доступ к телевидению.