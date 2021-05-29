"Вожди Атлантиды": В глубине Земли находятся обломки другой планеты — чем это грозит человечеству и куда делись её обитатели

Иногда кажется: всё, что когда-либо придумали писатели-фантасты, может оказаться реальностью. Только представьте себе: разгадывая причины загадочной магнитной аномалии, которую учёные не так давно обнаружили над Южной Атлантикой, геологи неожиданно подтвердили старую гипотезу о столкновении Земли с блуждающей планетой, которую прозвали Тея.

Эта гипотеза вошла в основу теории о возникновении Луны, которая якобы "собралась" из осколков Земли и Теи, выброшенных в космос в результате столкновения. Если помните, именно в старом голливудском фильме "Вожди Атлантиды" обыгрывалась теория о том, что инопланетяне погрузились в пучины земного океана на огромном корабле-планетоиде и основали в глубинах полой Земли свою цивилизацию. Так, может быть, останки их планетоида как раз и найдены?

Полости или обломки планеты?

О том, что в глубинах Земли могут находиться обломки чужой планеты, заговорили ещё в 1970-х годах. Тогда учёным, занимавшимся изучением земной мантии и ядра с помощью сейсмографии, не давали покоя два необычных образования. Они находились на глубине две тысячи километров, оба были размером с хороший континент, а толщина, или, если хотите, высота каждого, почти равнялась Эвересту и варьировалась от восьми до 11 километров.

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Эти образования находились между мантией Земли и её ядром, причем одно из них почти совпало очертаниями с аномальной магнитной зоной над Южной Атлантикой – областью, где магнитное поле Земли в последнее время сильно ослабло. А второе находится в районе Тихого океана.

Огромные каменные структуры резко отличаются от окружающей их структуры нашей планеты. Возможно, это из-за них на Земле происходят сдвиги континентов и периодически увеличивается вулканическая деятельность планеты. Однако это лишь предположение, ведь изучение глубин Земли гораздо сложнее изучения космоса, о котором мы знаем намного больше.

Пока единственное, в чем геологи уверены – это то, что сейсмические волны, проходящие через непонятные образования, замедляются. При этом неясно – происходит это из-за более высокой плотности «обломков Теи» или, наоборот, внутри Земли могут находиться «пузыри», полости.

Еще до пандемии аспирантка Мария Цехмистренко из университета в Оксфорде с помощью сейсмографии исследовала структуру образования, находившегося под Африкой и представила ученому сообществу подробную 3D модель. Оказалось, что структура похожа на разветвленное дерево, ветви которого тянуться к поверхности Земли. Несмотря на подробное картографирование, определить плотность и происхождение образований ученые пока не смогли.

Атланты, отзовитесь!

У геологов насчет происхождения «континентов» есть пока только одна теория. Она гласит, что это все-таки останки древней блуждающей планеты Теи, которая около 4,5 млрд лет назад столкнулась с Землей. Предполагают, что эта планета была размером с Марс, но обладала очень большой плотностью. В результате столкновения обломки Теи могли буквально застрять в материи Земли, а потом из-за большой плотности и огромной массы, расплавились и буквально погрузились в ядро нашей планеты.

Именно в момент столкновения Земли и Теи в космос были выброшены осколки обоих планет, которые могли сформировать Луну. Правда все это совершенно не объясняет удивительно совершенную геометрическую форму спутника Земли и ее правильную орбиту.

Версия вторая имеет отношение больше к фантастике, чем к науке. Она предполагает, что планета Тея не блуждала сама по себе, а могла быть планетой-космическим кораблем гипотетических атлантов, а столкновение планет произошло вследствие неправильных расчетов. Некоторое количество обитателей Теи могли уцелеть на космических кораблях, а потом, например, заселить Землю. Или же стать самыми что ни на есть натуральными «вождями Атлантиды» – пришельцами, которые некоторое время еще появлялись на поверхности Земли и передавали землянам знания, а потом либо вымерли, либо вместе с останками своей планеты навсегда погрузились в глубины Земли. Быть может НЛО, стартующие со дна океанов, и есть их космические корабли?

Интересно, что никто из ученых не рассматривает гипотезу о том, что это Земля могла быть блуждающей планетой, на которой наши предки прилетели, например, с Альтаира. У некоторых народов севера эта звезда из созвездия Орла называется настоящей родиной людей.

То есть все мы – гости с неба. Возможно, Земля просто заняла место древней Теи, поглотив ее. А древние обитатели Теи и сейчас скрываются в глубинах земной коры, подальше от людей-агрессоров. Это вполне объясняло бы появление у Земли такого большого спутника, как Луна. Ведь Тея была гораздо плотнее и тяжелее Земли, а значит, её гравитации должно было хватить, чтобы удержать возле себя Луну.

Внутри Земли – Плутония?

Есть и третья теория появления образований, в которую верят самые упертые – это теория полой Земли. Громадные «континенты» на самом деле могут быть полостями, в которых может существовать какая-то жизнь, весьма отличающаяся от жизни на поверхности. О возможности полостей внутри Земли заговорили еще в конце XIX – в начале XX века. Вспомните идеи Жюля Верна с его книгой «Путешествие к центру Земли» или идеи русского геолога, академика Владимира Обручева с его фантастической книгой «Плутония».

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Так может быть, недаром некоторые уфологи уверены, что где-то на Земле есть вход в Плутонию? Где же он? В горах? На дне океана? В Марианской впадине? Очень может быть. Но некоторые уверены – вход в Плутонию находится далеко во льдах – в Арктике или в Антарктике. Косвенно это подтверждают исследователи, которые признают – к форме планеты Земля есть еще множество вопросов. Мы не знаем всего о своей планете.

Нам грозит опасность

Но это пока только предположения. А реальность же такова: обнаруженные образования могут нести для планеты нешуточную опасность. Во-первых, они действительно влияют на магнитное поле Земли. А магнитное поле планеты – это тот спасительный зонт, который закрывает все человечество от космической радиации.

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Во-вторых, «континенты Теи» совершенно явно влияют на вулканизм Земли, заставляя мантию разогреваться. Именно они ответственны за усиление вулканической активности в районе «Огненного пояса» в Тихом океане. В этот пояс входят и американские Гаваи, и российская Камчатка. Стоит «Тее» в глубине Земли чуть-чуть «пошевелиться», и всему человечеству придется несладко – вулканы Земли выбросят в атмосферу миллионы тонн пепла, а гигантские цунами смоют прибрежные города. Известно, что вулканы Гавайских островов уже были виновны в суперизвержениях, которые едва не привели к уничтожению на земле всего живого.