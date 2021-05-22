Королева-блудница: почему для неаполитанской королевы царство стало развратной игрой престолов

Пауки в банке

Королева Джованна I взошла на престол Неаполя в 1342 году и правила городом без малого сорок лет. Престол она заняла по праву наследства – ее дедом был король Роберт, которого прозвали Мудрым. При нем королевство выросло, отбилось от врагов, и наступила эра искусств – шла эпоха Возрождения. Джованна была дочерью старшего сына короля – Карла, который умер раньше отца.

Иоанна I со своим дедом королем Робертом Мудрым. Фото © Wikipedia

На престол юная дева взошла в возрасте 17 лет. Неаполитанское королевство к этому моменту было самым влиятельным государством на Средиземном море, а короли Анжуйской династии прочно сотрудничали с банкирами из Флоренции. Казалось бы – девицу ждала прекрасная стартовая площадка! Да только она была уже не та, да и окружение больше напоминало серпентарий с ядовитыми змеями, чем королевский двор. Местная знать утопала в роскоши, а где роскошь – там всегда есть разврат, интриги, заказные убийства и отравления забавы ради.

Заправляли при дворе Неаполя две тетки Джованны: Екатерина де Куртене, титулярная императрица Константинополя (то есть императрица без государства) и дочь любовницы папы римского Агнесса де Перигор. Последняя, впрочем, плела интриги недолго – через два года ее отравили весьма «изящным» способом – клизмой. Кто? Весь двор был уверен – это сделала ее соперница – Екатерина де Куртене, но на самом деле никто не знает, кто стоял за убийством. Может статься, это юная Джованна пробовала свои силы.

Тетки были настоящими «серыми кардиналами» Неаполя, и в их руках были ниточки от всего двора: они заводили любовников, плели интриги, чтобы низвергнуть или подвести под казнь недоброжелателей или просто тех, кто им не нравился, травили неугодных и нанимали наёмных убийц для врагов.

Зверское удушение

Неопытная Джованна быстро угодила в их сети. А тетки поняли – чем больше юная королева будет нежиться в постели с мужчинами, тем больше будут развязаны у них руки. Вскоре любимой книгой девушки стал «Декамерон», а любимым занятием – секс во всех его видах. Многочисленных любовников не смущало, что королева была замужем – в возрасте семи лет ее обвенчали с венгерским принцем Андреем. Роберт Мудрый надеялся, что Джованна и Андрей как потомки великого короля Карла Анжуйского будут править вместе, но этого не случилось.

Когда Андрей Венгерский прибыл ко двору, ему сразу дали понять, что он будет консортом – с согласия папы Римского Климента VI коронация Джованны прошла без него. Тогда ко двору прибыла влиятельная мать молодого человека – королева Елизавета. С помощью подкупа ей удалось добиться обещаний, что Андрей будет коронован, но уезжала она из Неаполя с тяжелым сердцем. По преданиям, она оставила сыну защитный амулет, но он не помог. В одну из томных итальянских ночей в спальню к Андрею ворвались наемные убийцы. Они избили принца, а потом задушили его лентой, вышитой рукой самой королевы, а тело сбросили вниз, во двор.

Убийство Андрея. Фото © Wikipedia

Юная Джованна слышала звуки борьбы из соседней спальни, но ей было не до мужа – она находилась в объятиях двух любовников, ласкавших ее тело – одного звали граф Бертран д'Артуа, а второго – Луиджи Таранский. Ее мало волновало, что рядом по ее приказу убивают юношу, вместе с которым она росла. Пикантности добавлял тот момент, что королева была беременна. Позже историки назовут имена других молодых людей, участвовавших в заговоре – это были сенешаль Роберто де Кабанни, маршал Газо Дениси, Бертрандо Артус, Роберто ди Таранто и Карло ди Дураццо, – все они были связаны с королевой любовными узами, проще говоря, побывали в ее постели.

Для отвода глаз

Фото © Wikipedia

Убийство, совершенное так открыто, возмутило народ. Тогда на улицах Неаполя впервые раздались крики: «Долой королеву-блудницу! Смерть ей!». Толпа, собравшаяся у королевского дворца, оказалась такой разъяренной, что Джованна испугалась и пообещала провести расследование. Последствия были предсказуемы. В убийстве были обвинены несколько человек, с которыми Джованна мечтала поскорее покончить – среди них оказалась и ее наперсница донна Конча. Бедняг пытали, потом провели через толпу черни и сожгли на костре на центральной площади города. Джованна хладнокровно наблюдала за расправой с балкона.

Через три месяца после смерти мужа у нее родился ребенок, которого признали сыном Андрея, но мальчик вскоре умер. Королева при народе делала вид, что оплакивает мужа, но на самом деле бросилась в самый настоящий разгул. Ее двор стал напоминать публичный дом. Джованна то и дело меняла любовников, по-прежнему предпочитая, чтобы в ее постели одновременно было двое, а то и трое мужчин, а приближенные ко двору кавалеры разыгрывали между собой придворных дам – кому кто достанется этой ночью.

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Однако для народа, королева должны была быть безупречной, и потому вскоре Джованна вышла замуж за одного из своих неутомимых любовников – Луиджи Таранского. Поистине – муж и жена – одна сатана – супруги продолжали развлекаться с любовниками, не скрывая это друг от друга. Но позже Луиджи показал жесткий характер — он относился к королеве, как к рабыне и периодически избивал ее.

Месть венгерского королевства

Людовик I Великий. Фото © Wikipedia

Брат Андрея Венгерского Людовик I Великий ни на минуту не поверил «официальному» расследованию Джованны и, собрав армию, пошел на Неаполь войной. Ему удалось разгромить войска Луиджи Таранского, который, видимо, был лучшим любовником, чем полководцем, и взять Неаполь. Джованне с мужем пришлось бежать в вотчину королевы – Прованс.

На этот раз королеву-блудницу спасла чума, пришедшая из Китая по великому шелковому пути. Улицы Неаполя опустели, а венгры ушли восвояси, разнося болезнь по Европе. Джованна на год вернулась в притихший Неаполь, но вскоре снова бежала в Прованс – Людовик I Великий настиг ее с новым войском – он поклялся отомстить королеве-блуднице за смерть брата.

Тогда Джованна бросилась на колени перед папой Римским, пообещав продать ему владения в Авиньоне. Тот действительно вмешался в ситуацию, арестовал Джованну и устроил над ней показательный процесс. Разумеется, все шло по заранее спланированному сценарию – Джованна призналась в намерениях убить супруга, а глава католиков объявил всем, что она ни в чем не виновата – это дьявол замутил разум королевы.

Муж-психопат и муж-немец

Для Неаполя наступила пора затишья, но авторитет королевства с каждым годом падал. Вскоре от чумы умер второй супруг королевы, Луиджи, и Джованна принялась подыскивать третьего супруга. Им стал король Майорки в изгнании Джакомо, который в день свадьбы прибыл в Неаполь со своим флотом. Отношения меду супругами и тут не сложились – Джакомо оказался душевнобольным – политические враги долго держали его в железной клетке. К тому же он был нездоров – поговаривали, что это сифилис.

Узнав об этом, Джованна отказалась ложиться ним в постель, и тогда он просто ее изнасиловал и впредь принуждал к соитию силой. Джакомо ловко раздавал должности и пособия из чужой обнищавшей казны, а Джованна боялась оставаться с ним наедине.

Фото © Wikipedia

Провал ее правления становился очевиден – Неаполь стоял на краю разорения, денег в казне не было, королева была уже не молода, все ее дети от предыдущих браков умерли, наследников не было. Поэтому немудрено, что вскоре Джакомо, хлебнув яда, отправился к праотцам, а королева, которой было уже далеко «за», выбрала себе нового мужа – немецкого герцога Отто Брауншвейгского. Поговаривали, что несмотря на возраст, он был могучим любовником.

И тут Джованна заметалась. Корону нужно было кому-то завещать. Сначала она объявила наследником своего дальнего родственника и бывшего любовника, участвовавшего в убийстве Андрея, Карло ди Дураццо, Чтобы укрепить семейные узы, она даже выдала за него свою младшую сестру Марию. Но позже, вкусив любви немца, вдруг передумала и объявила наследником дальнего родственника – Луиджи Анжуйского и даже усыновила его официально.

Ее интрига обернулась трагедией. Обозленный Карло ди Дураццо с помощью старого врага королевы – Людовика I Великого собрал армию, взял Неаполь и захватил стареющую Джованну. Ее чары на него уже не действовали. Ото Брауншвейгский бежал в Германию. Полгода Карл держал Джованну в башне, пытаясь заставить отменить усыновление Луиджи Анжуйского, а потом ее величество задушили шелковым платком.