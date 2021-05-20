Условно привит: как россиян разводят на деньги липовыми справками о вакцинировании

С доставкой на дом

Достаточно ввести поисковой запрос в Сети про покупку сертификата о прохождении вакцинации, как человек получит десятки соответствующих предложений. Особо въедливые пользователи даже могут обнаружить ссылку для скачивания бланка сертификата, готового к заполнению.

Красочные сайты торговцев липовыми документами убедительно рассказывают, что желающие приобрести подобную справку не занимаются ничем плохим. Они якобы просто экономят свое время и нервы, а продавец за небольшую плату делает их жизнь немного проще.

Кроме того, такие «помощники» гарантируют, что документ ничем не отличается от тех, что выдается при реальной вакцинации. И даже более того, информация с поддельного сертификата якобы заносится в официальный реестр граждан, получивших прививку от коронавируса.

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Продажа подобных сертификатов ведется настолько активно, что продавцы в буквальном смысле борются за клиентов, предлагают удобный сервис. В частности, бесплатная доставка документа прямо домой. Стоимость справки колеблется в зависимости от регионов. Например, в Москве – около двух-трёх тысяч рублей. Оплата осуществляется онлайн-переводом либо курьеру наличными при получении.

Также на сайтах торговцев сертификатами рассказывается, кто является потенциальным покупателем. Это дополнительно создает впечатление у человека, что он далеко не единственный, кто решился вакцинироваться лишь на бумаге.

В первую очередь это те люди, которых обязывает вакцинироваться работодатель, а по разным причинам сотрудник не хочет или не может этого сделать. Вторую группу условно вакцинированных составляют граждане, которые собираются за границу, чтобы, предъявив документ о получении прививки (его еще иногда называют «зеленый паспорт». — Прим. Лайфа), свободно перемещаться между странами. В-третьих, это люди, которые не верят в безопасность вакцин от коронавируса, боятся побочных эффектов, но им срочно нужен сертификат.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Во всех перечисленных случаях идет манипуляция. Например, процедура вакцинации является добровольной и никто, в том числе работодатель, не в праве требовать от сотрудников ставить прививки. Кроме того, многие страны до сих пор требуют лишь ПЦР-тест об отсутствии заболевания, а не сертификат о вакцинации. А некоторые из государств и вовсе признают итоги тестирования, сделанные лишь их врачами и клиниками. В третьем случае, торговцы поддельными документами просто играют на страхах людей. Хотя ещё в начале февраля этого года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Дешевая подделка

Надо ли говорить, что абсолютное большинство торговцев поддельными сертификатами не имеют доступа к реестру привитых граждан. Потому все заверения, что справка ничем не отличается от настоящей — наглая ложь. Независимый эксперт по фото-/видеотехническим исследованиям, графике и документам Юрий Макеев специально для Лайфа проанализировал одну из подобных подделок и сравнил с настоящим сертификатом. Чтобы понять, где реальный документ, а где фальшивка, ему потребовалось меньше минуты. Эксперимент красочно говорит о качестве поддельных справок.

— Вот здесь есть телефон больницы, по которому можно позвонить. Это реальный сертификат на бланке, который заполнялся врачом. Поставлен реальный штамп со смещением, с оттиском. Есть артефакты, которые возникли на оснастке. Это реальная печать, она смещается. А вот на фальшивке —напечатана на струйном принтере ровненькая, четкая печать. С какого-то документа она взята, — отметил эксперт, ознакомившись лишь с одной из печатей медучреждения в самом начале документов.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Но главное отличие подделки от настоящего документа кроется дальше, на странице о поставленных прививках. Согласно процедуре вакцинации от коронавируса необходимо поставить две прививки с разницей в 21 день. Соответственно, будут использоваться препараты из разных партий, и скорее всего, уколы будут осуществлять разные врачи. Но в поддельном сертификате указана одна и та же серия партии вакцины, а все поля заполнены одним почерком.

— Посмотрите, здесь круглый каллиграфический женский или детский почерк. У врачей не бывает таких почерков. У них они достаточно плохо различимы — понятно, что люди много и быстро пишут. Через 21 день второй врач ставит вторую вакцину. А в подделке совершенно четко видно, что один и тот же врач, та же серия вакцины, и та же печать, несоответствующая положенным размерам и явно напечатанная на принтере, — подытожил Юрий Макеев.

В поддельном документе, который оказался в распоряжении Лайфа, была печать столичной поликлиники №69. На запрос комментария по данной информации Департамент здравоохранения города Москвы провел служебную проверку. По её итогам в ведомстве пояснили, что такая больница есть, однако настоящие печати медицинской организации выглядят совершенно по-другому.

— Сертификат должен заверяться медицинским работником, задействованным в процессе вакцинации. Главный врач поликлиники, чья фамилия указана на печати, непосредственно не проводит вакцинацию. Его личная подпись и печать на сертификате также отличаются от настоящих. Указанная серия вакцины не используется медицинской организацией в вакцинации, — сообщили представители столичного Депздрава.

В пресс-службе также добавили, что на официальном сайте мэра Москвы любой желающий может ознакомиться с полным перечнем медицинских организаций и выездных бригад, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Скупой платит дважды

Несомненно, что прежде всего спрос на липовые сертификаты рождает предложение. Но последствия, к которым может привести использование и даже хранение поддельных медицинских документов, коснутся как покупателя, так и продавца. В обоих случаях им придется отвечать перед законом.

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— В случае, если установлено, что человек, заведомо зная, использовал поддельный сертификат, как правило, его ждет уголовная ответственность в виде лишения свободы. Но условно. Однако, человек тем самым перечеркивает своё будущее, свою жизнь. С судимостью, пусть даже условной, он вряд ли сможет устроиться на хорошую работу, — пояснила Лайфу юрист Ирина Дайнеко. Эксперт добавила, что гораздо более суровое наказание ожидает продавцов поддельных документов. — Это будет уже не хранение и использование поддельных сертификатов, а их изготовление. За что предусмотрена уголовная ответственность статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» — ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет, арест сроком до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Зачастую преступники просто пользуются неосведомленностью россиян относительно процедуры вакцинации и предлагают им якобы легкое решение проблемы с прививкой. В итоге человек добровольно отдает им денежные средства, получает бумажку, которая не имеет никакой силы, а потом может стать вещественным доказательством в уголовном деле в отношении её владельца.