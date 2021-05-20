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TikTok блокирует списком

TikTok обновил интерфейсы, позволяющие бороться с негативом на личных страничках пользователей. Теперь создатели контента могут удалять сразу несколько комментариев или банить одновременно несколько аккаунтов недоброжелателей.

20 мая, 17:18
<p>Фото © Getty Images/Rasit Aydogan/Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images/Rasit Aydogan/Anadolu Agency

Новые функции, по словам разработчиков, призваны повысить эффективность борьбы с буллингом и негативом. Новые инструменты дают возможность удалить до 100 комментариев сразу или заблокировать сразу 100 аккаунтов "троллей" и негативно настроенных комментаторов. Для всех пользователей TikTok новые функции станут доступны в течение нескольких недель.

Ранее социальная сеть уже представила инструмент фильтрации комментариев, с помощью которого пользователь мог выбрать, какие комментарии будут доступны посетителям личной страницы.

"В TikTok понимают, что чем меньше на платформе будет агрессивных пользователей, тем комфортнее будут чувствовать себя все члены сообщества", — сообщили Лайфу представители компании.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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