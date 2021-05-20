TikTok блокирует списком

Новые функции, по словам разработчиков, призваны повысить эффективность борьбы с буллингом и негативом. Новые инструменты дают возможность удалить до 100 комментариев сразу или заблокировать сразу 100 аккаунтов "троллей" и негативно настроенных комментаторов. Для всех пользователей TikTok новые функции станут доступны в течение нескольких недель.

Ранее социальная сеть уже представила инструмент фильтрации комментариев, с помощью которого пользователь мог выбрать, какие комментарии будут доступны посетителям личной страницы.