Apple обвинила Microsoft в скрытой атаке

О том, что за иском со стороны Epic Games в адрес Apple стоит Microsoft, на слушании по делу заявили официальные представители калифорнийской компании. По мнению адвокатов Apple, Microsoft использует Epic Games как "прокси-оружие", чтобы не вступать в судебное противостояние самостоятельно.

Перейти в атаку Apple вынудили показания руководительницы подразделения Xbox (игровое направление бизнеса Microsoft) Лори Райт, которая выступила свидетелем на суде со стороны компании Epic Games.

Напомним, разработчики одной из самых популярных игр в жанре "Королевская битва" Fortnite обвинили Apple в том, что компания ввела неконкурентные и несправедливые правила распространения контента через свою платформу. В Epic Games требуют, чтобы Apple прекратила взимать комиссию в 30% с внутриигровых покупок.