Apple обвинила Microsoft в скрытой атаке
Представители Apple заявили, что их конфликт с компанией Epic Games управляется со стороны Microsoft и таким образом корпорация Билла Гейтса оказывает давление на производителя iPhone.
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О том, что за иском со стороны Epic Games в адрес Apple стоит Microsoft, на слушании по делу заявили официальные представители калифорнийской компании. По мнению адвокатов Apple, Microsoft использует Epic Games как "прокси-оружие", чтобы не вступать в судебное противостояние самостоятельно.
Перейти в атаку Apple вынудили показания руководительницы подразделения Xbox (игровое направление бизнеса Microsoft) Лори Райт, которая выступила свидетелем на суде со стороны компании Epic Games.
Напомним, разработчики одной из самых популярных игр в жанре "Королевская битва" Fortnite обвинили Apple в том, что компания ввела неконкурентные и несправедливые правила распространения контента через свою платформу. В Epic Games требуют, чтобы Apple прекратила взимать комиссию в 30% с внутриигровых покупок.
Иск Epic Games к Apple так или иначе поддерживали и другие разработчики ПО и приложений для устройств, работающих на iOS, macOS и других операционных системах Apple. В частности, о несправедливой комиссии с каждого платежа также высказывались в компании Spotify (самый популярный сервис музыкального стриминга в мире).
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