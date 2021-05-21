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"МегаФон" внедрил "Мобильный ID" для подключения к Wi-Fi в Шереметьево

"МегаФон" внедрил сервис "Мобильный ID" в Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могут быстро и безопасно подключиться к публичной сети Wi-Fi по номеру телефона. Проект реализован в партнёрстве с компанией Wi-Fi.Click.

21 мая, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

При подключении к Wi-Fi аэропорта страница сервиса Wi-Fi.Click всплывает автоматически. Чтобы подтвердить вход, пассажиру достаточно указать свой номер и нажать на sim-push-уведомление. Уже не потребуется многоступенчатая авторизация с помощью фотографии паспорта, по SMS или звонку, для которого нужно иметь деньги на счету.

"МегаФон" первым среди операторов связи реализовал возможность подключения к сервису "Мобильный ID" через свою агрегаторскую платформу: клиенту не нужно заключать соглашения с каждым телеком-оператором по отдельности. При этом сервис будет доступен всем абонентам "большой четвёрки". Авторизация через "Мобильный ID" упростит и ускорит процесс подключения к Wi-Fi, что актуально для пассажиров аэропорта, — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

"Мобильный ID" — современный и безопасный способ авторизации на партнёрских ресурсах. Данные пользователя хранятся под надёжной защитой в профиле "Мобильного ID" оператора. Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Сервис "Мобильный ID" принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что делает его безопасным и исключает мошеннические операции. Абонентам услуга предоставляется бесплатно.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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