"МегаФон" внедрил "Мобильный ID" для подключения к Wi-Fi в Шереметьево

При подключении к Wi-Fi аэропорта страница сервиса Wi-Fi.Click всплывает автоматически. Чтобы подтвердить вход, пассажиру достаточно указать свой номер и нажать на sim-push-уведомление. Уже не потребуется многоступенчатая авторизация с помощью фотографии паспорта, по SMS или звонку, для которого нужно иметь деньги на счету.

— "МегаФон" первым среди операторов связи реализовал возможность подключения к сервису "Мобильный ID" через свою агрегаторскую платформу: клиенту не нужно заключать соглашения с каждым телеком-оператором по отдельности. При этом сервис будет доступен всем абонентам "большой четвёрки". Авторизация через "Мобильный ID" упростит и ускорит процесс подключения к Wi-Fi, что актуально для пассажиров аэропорта, — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.