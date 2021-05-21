Возвращение общества "Знание": Марафон набрал скорость и аудиторию

Первое масштабное мероприятие возрождённого общества "Знание" — просветительский марафон "Новое знание" — стартовало с яркого выступления американского бизнесмена Илона Маска, который отметил огромный вклад российских и советских учёных в развитие мировой науки. В частности, Маск сообщил, что два конференц-зала его компании SpaceX названы в честь Константина Циолковского и Сергея Королёва. Циолковский первым описал принципы космических путешествий, которыми человечество руководствуется и сегодня, а Сергей Королёв был автором проекта, открывшего человечеству космос.

— Циолковский был одним из величайших гениев. Он был удивительным человеком. У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей. Один из самых больших назван в честь Циолковского, второй — в честь Королёва, — рассказал Илон Маск.

Участники марафона спросили Илона Маска о том, как будет выглядеть мир через 50 лет, но он не рискнул предсказывать столь далёкое будущее, заметив, что мир наверняка не будет прежним, мы увидим рассвет искусственного интеллекта, изменение ДНК и скачкообразное развитие технологий.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Просветительский марафон "Новое знание", который стартовал в Москве вчера, уже 22 мая продолжится в других городах России. В субботу мероприятия "Знания" начнутся в Казани, Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде и Петербурге.

22 мая, когда марафон распространится на все крупные города страны, с посланием к участникам, гостям и зрителям марафона обратится Владимир Путин. И тогда же, 22 мая, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко проведёт пресс-конференцию, на которой будет презентовано обновлённое Российское общество "Знание".

Помимо уже выступившего на марафоне Илона Маска, высказавшегося, к слову, за открытие заводов Teslaв в России и других странах СНГ, зрители увидят и смогут задать вопросы одному из основателей Apple — Стиву Возняку.

Фото © ТАСС / EPA

Кроме иностранных приглашённых звёзд перед участниками форума выступят также президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, кристаллограф-теоретик, минералог и химик Артём Оганов и российская биолог, лингвист и семиотик Татьяна Черниговская.

Марафон можно посмотреть в прямой трансляции на сайте общества "Знание", в ВК и в записи. Ожидается, что общий охват мероприятия составит не менее пяти миллионов человек по всей стране.

Прародителем общества "Знание" можно назвать основанное ещё в 1863 году при Московском университете "Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии". После революции общество распалось и возродилось только в 1947 году. 1 мая 1947 года в крупнейших газетах СССР было опубликовано обращение президента Академии наук СССР Сергея Вавилова к деятелям науки и культуры, а также к научным и общественным организациям страны. Подписал обращение лично Вавилов, он же спустя 12 дней стал председателем нового Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.

Масштабная популяризация науки и культуры принесла свои плоды, население СССР стало интересоваться поступлением в технические вузы. К 1963 году взрослый гражданин СССР прослушивал в год не менее четыре-пять лекций. Тогда же, в 1963 году, Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний было переименовано во Всесоюзное общество "Знание".

Новое Российское общество "Знание" только в прошлом месяце провело 101 мероприятие, в мае таких мероприятий будет уже 139. В ходе идущего сейчас марафона, который продлится три дня и охватит восемь городов России, лекции и доклады прочтут 150 спикеров. Сегодня уже выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Владимир Мединский, Дмитрий Песков и Илон Маск.