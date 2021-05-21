Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет

Британская Sunday Times назвала российского миллиардера Алишера Усманова крупнейшим филантропом среди участников рейтинга благотворительности Giving List, публикуемого газетой. В этом году издание обнародовало юбилейный рейтинг, приуроченный к его двадцатилетию. По подсчетам Sunday Times, общая сумма пожертвований Алишера Усманова и его предприятий за прошедшие 20 лет превышает £4,2 миллиарда. Как отмечает газета, львиная доля выделенных бизнесменом средств была направлена на различные проекты в России и Узбекистане, однако эффект от его благотворительности ощущается намного шире.

В качестве примера Sunday Times приводит приобретение Усмановым на аукционе Sotheby's за рекордные $8,8 млн Олимпийского манифеста - самой дорогой из когда-либо продававшихся спортивных реликвий. В феврале 2020 года Алишер Усманов передал этот исторический документ, написанный в 1892 году основателем современных Игр Пьером де Кубертеном, в дар Олимпийскому музею в швейцарской Лозанне.

Миллиардер второй год подряд занимает первое место в публикуемом Sunday Times рейтинге пожертвований на борьбу с коронавирусом. По данным газеты, на конец минувшего года Усманов и его предприятия пожертвовал на борьбу с CoViD-19 в России, Узбекистане и Италии 134,2 миллиона фунтов. Эта сумма включила в себя закупку СИЗ и оборудования для больниц, оказание помощи малому и среднему бизнесу, финансирование медиков и т.д.