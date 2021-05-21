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Иностранные соцсети лишат рекламы и денег

В России придумали новый способ наказания для иностранных интернет-сервисов, отказывающихся регистрироваться на территории страны. Компании, чья российская аудитория превышает полмиллиона человек в сутки, могут остаться без доходов от рекламы. Кроме того, ресурсы-нарушители получат специальную метку и лишатся денег российских пользователей.

21 мая, 13:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Законопроект в Госдуму был внесён депутатом Александром Хинштейном. Законотворец предлагает обязать все иностранные интернет-компании, чья российская аудитория превышает 500 тысяч человек в сутки, открывать официальные представительства в России. Все иностранные компании должны будут завести личный кабинет в Роскомнадзоре и форму обратной связи с российскими клиентами. Если компании не выполнят требования нового закона, предусмотрены санкции.

Наказывать компании-нарушители будут запретом на размещение на этих площадках рекламы и запретом на рекламирование самих этих площадок. Поисковики должны будут помечать сайты этих компаний специальной меткой, информирующей пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Помимо этого, Хинштейн предлагает ограничить нарушителям доступ к деньгам российских пользователей — банкам будет запрещено совершать денежные операции с компаниями, включёнными в перечень нарушителей.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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