Иностранные соцсети лишат рекламы и денег

В России придумали новый способ наказания для иностранных интернет-сервисов, отказывающихся регистрироваться на территории страны. Компании, чья российская аудитория превышает полмиллиона человек в сутки, могут остаться без доходов от рекламы. Кроме того, ресурсы-нарушители получат специальную метку и лишатся денег российских пользователей.

Законопроект в Госдуму был внесён депутатом Александром Хинштейном. Законотворец предлагает обязать все иностранные интернет-компании, чья российская аудитория превышает 500 тысяч человек в сутки, открывать официальные представительства в России. Все иностранные компании должны будут завести личный кабинет в Роскомнадзоре и форму обратной связи с российскими клиентами. Если компании не выполнят требования нового закона, предусмотрены санкции.