Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2021, 16:42

Иностранные соцсети лишат рекламы и денег

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В России придумали новый способ наказания для иностранных интернет-сервисов, отказывающихся регистрироваться на территории страны. Компании, чья российская аудитория превышает полмиллиона человек в сутки, могут остаться без доходов от рекламы. Кроме того, ресурсы-нарушители получат специальную метку и лишатся денег российских пользователей.

Законопроект в Госдуму был внесён депутатом Александром Хинштейном. Законотворец предлагает обязать все иностранные интернет-компании, чья российская аудитория превышает 500 тысяч человек в сутки, открывать официальные представительства в России. Все иностранные компании должны будут завести личный кабинет в Роскомнадзоре и форму обратной связи с российскими клиентами. Если компании не выполнят требования нового закона, предусмотрены санкции.

Наказывать компании-нарушители будут запретом на размещение на этих площадках рекламы и запретом на рекламирование самих этих площадок. Поисковики должны будут помечать сайты этих компаний специальной меткой, информирующей пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Помимо этого, Хинштейн предлагает ограничить нарушителям доступ к деньгам российских пользователей — банкам будет запрещено совершать денежные операции с компаниями, включёнными в перечень нарушителей.

BannerImage
Виктор Логинов
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Политика
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar