Иностранные соцсети лишат рекламы и денег

Законопроект в Госдуму был внесён депутатом Александром Хинштейном. Законотворец предлагает обязать все иностранные интернет-компании, чья российская аудитория превышает 500 тысяч человек в сутки, открывать официальные представительства в России. Все иностранные компании должны будут завести личный кабинет в Роскомнадзоре и форму обратной связи с российскими клиентами. Если компании не выполнят требования нового закона, предусмотрены санкции.

Наказывать компании-нарушители будут запретом на размещение на этих площадках рекламы и запретом на рекламирование самих этих площадок. Поисковики должны будут помечать сайты этих компаний специальной меткой, информирующей пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Помимо этого, Хинштейн предлагает ограничить нарушителям доступ к деньгам российских пользователей — банкам будет запрещено совершать денежные операции с компаниями, включёнными в перечень нарушителей.