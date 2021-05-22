Ковид-тюрьма: псковских студентов на месяц заперли в общежитии из-за "индийского" штамма CoViD-19

Завезённая инфекция

Учащихся Псковского государственного университета закрыли на карантин ещё 27 апреля. Прибывшие из Индии студенты сдали положительные тесты на коронавирус и заразили остальных. Меньше чем за месяц число заболевших выросло до 53. Приехавших из-за границы поселили в блоке общежития ПсковГУ, отведённого под обсерватор. Общежитие на Ротной, 27 после этого закрыли на карантин — режим изоляции не снимут раньше конца мая – начала июня. В середине мая ситуация начала обостряться. 15 мая в больницы города было отправлено ещё пять студентов с положительными тестами на коронавирус.

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Информации о количестве тестов (как ПЦР, так и тестирований на антитела) практически нет, системы пожарной безопасности не инспектировались с момента начала режима изоляции, а уборку и соблюдение порядка "повесили" на запертых внутри студентов. Достучаться до руководства вуза учащиеся не смогли. Из-за того что про заболевших просто забыли, студенты начали писать обращения губернатору Псковской области в его официальный инстаграм-аккаунт.

Оставили без денег

По словам студентов, после сдачи положительных тестов на CoViD-19 в администрации вуза два дня не могли установить, сколько человек находятся внутри и кто именно заболел. Точные списки оставшихся в общежитии появились только на четвёртый или пятый день. Почти сразу после этого медслужба вуза получила распоряжение проводить обследования у проживающих каждый день, а у здания общежития начал дежурить экипаж полиции.

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Студенты по распоряжению руководства убираются в туалетах, коридорах и дежурят на кухне. Чтобы оборудовать место для сна, учащимся пришлось собирать и поднимать на этажи недостающие кровати. Место для работы медиков, которых направили в общежитие на Ротной, 27, студенты также оборудовали самостоятельно. Пока учащиеся делают всё на энтузиазме, но материальное поощрение за такую работу администрация университета даже не обсуждает.

Карантин на грани фола

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Ректор вуза Наталья Ильина все обвинения в адрес администрации отрицает. По её словам, всех запертых на карантин студентов дважды в день осматривают врачи, а еду им привозят, причём бесплатно. О еде стоит сказать отдельно. Половина проживающих в общежитии студентов из Индии — мусульмане. Но в первый же вечер после установления режима изоляции им привезли свинину, к которой, разумеется, никто из приверженцев ислама даже не притронулся. Единственная возможность для студентов нормально питаться — заказывать еду из ближайших магазинов и пользоваться услугами доставки. Персонала вуза в общежитии нет до сих пор — весь быт, кроме регулярных медицинских осмотров, студенты обеспечивают себе сами.

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