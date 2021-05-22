Ковид-тюрьма: псковских студентов на месяц заперли в общежитии из-за "индийского" штамма CoViD-19
Что на самом деле происходит внутри общежития ПсковГУ, не знает никто.
Завезённая инфекция
Учащихся Псковского государственного университета закрыли на карантин ещё 27 апреля. Прибывшие из Индии студенты сдали положительные тесты на коронавирус и заразили остальных. Меньше чем за месяц число заболевших выросло до 53. Приехавших из-за границы поселили в блоке общежития ПсковГУ, отведённого под обсерватор. Общежитие на Ротной, 27 после этого закрыли на карантин — режим изоляции не снимут раньше конца мая – начала июня. В середине мая ситуация начала обостряться. 15 мая в больницы города было отправлено ещё пять студентов с положительными тестами на коронавирус.
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Информации о количестве тестов (как ПЦР, так и тестирований на антитела) практически нет, системы пожарной безопасности не инспектировались с момента начала режима изоляции, а уборку и соблюдение порядка "повесили" на запертых внутри студентов. Достучаться до руководства вуза учащиеся не смогли. Из-за того что про заболевших просто забыли, студенты начали писать обращения губернатору Псковской области в его официальный инстаграм-аккаунт.
Оставили без денег
По словам студентов, после сдачи положительных тестов на CoViD-19 в администрации вуза два дня не могли установить, сколько человек находятся внутри и кто именно заболел. Точные списки оставшихся в общежитии появились только на четвёртый или пятый день. Почти сразу после этого медслужба вуза получила распоряжение проводить обследования у проживающих каждый день, а у здания общежития начал дежурить экипаж полиции.
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Студенты по распоряжению руководства убираются в туалетах, коридорах и дежурят на кухне. Чтобы оборудовать место для сна, учащимся пришлось собирать и поднимать на этажи недостающие кровати. Место для работы медиков, которых направили в общежитие на Ротной, 27, студенты также оборудовали самостоятельно. Пока учащиеся делают всё на энтузиазме, но материальное поощрение за такую работу администрация университета даже не обсуждает.
Карантин на грани фола
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Ректор вуза Наталья Ильина все обвинения в адрес администрации отрицает. По её словам, всех запертых на карантин студентов дважды в день осматривают врачи, а еду им привозят, причём бесплатно. О еде стоит сказать отдельно. Половина проживающих в общежитии студентов из Индии — мусульмане. Но в первый же вечер после установления режима изоляции им привезли свинину, к которой, разумеется, никто из приверженцев ислама даже не притронулся. Единственная возможность для студентов нормально питаться — заказывать еду из ближайших магазинов и пользоваться услугами доставки. Персонала вуза в общежитии нет до сих пор — весь быт, кроме регулярных медицинских осмотров, студенты обеспечивают себе сами.
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Запертые на карантин ребята не теряют чувства юмора и шутят, что после "ковид-тюрьмы" напугать их будет невозможно. Некоторые открыто говорят, что после пережитого собираются переводиться в другие учебные заведения города или переедут в другой регион.
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