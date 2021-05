Последняя жертва Тиликума: что на самом деле произошло в аквапарке, где косатка сняла скальп с тренера

Сначала он попал в канадский аквапарк Sealand of the Pacific, где выступал вместе с другими косатками. Именно там случился первый смертельный инцидент с его участием. Одна из дрессировщиц спустилась к подопечным в воду, а они схватили её и начали перебрасывать пастями между собой. В итоге женщина утонула, Тиликума продали в американский SeaWorld, а Sealand of the Pacific вскоре закрыли.