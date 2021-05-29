Последняя жертва Тиликума: что на самом деле произошло в аквапарке, где косатка сняла скальп с тренера
Точного ответа на вопрос, почему животное напало на дрессировщицу, до сих пор нет.
Фото © Barry Bland / Barcroft Media
Смертельный инцидент в аквапарке SeaWorld, Орландо, США, произошёл ещё в феврале 2010 года, но споры о нём не утихают до сих пор. В тот день самец косатки по кличке Тиликум на глазах у шокированных зрителей утащил в воду свою дрессировщицу, 40-летнюю Дон Браншо, и нанёс ей смертельные травмы. Историю кровавой драмы вспоминает Mirror.
Дон Браншо. Фото © Barry Bland / Barcroft Media
Тиликум родился в 1981 году. Он известен тем, что был самым крупным представителем своего вида, содержавшимся в неволе. Самец весил 5,4 тонны, его длина составляла около семи метров. Животное поймали у берегов Исландии примерно в двухлетнем возрасте.
Тиликум. Фото © Wikimedia Commons
Сначала он попал в канадский аквапарк Sealand of the Pacific, где выступал вместе с другими косатками. Именно там случился первый смертельный инцидент с его участием. Одна из дрессировщиц спустилась к подопечным в воду, а они схватили её и начали перебрасывать пастями между собой. В итоге женщина утонула, Тиликума продали в американский SeaWorld, а Sealand of the Pacific вскоре закрыли.
Шоу косаток в аквапарке SeaWorld. Фото © Wikimedia Commons
В 1999 году Тиликум, предположительно, стал виновником ещё одной смерти. По версии следствия, 27-летний посетитель шоу остался в аквапарке после закрытия, спрятавшись от охраны. Позже его тело нашли плавающим на поверхности воды в загоне для косаток. Экспертиза показала, что смерть наступила от переохлаждения и утопления, а на трупе нашли ушибы, ссадины и укусы.
Тиликум прожил в неволе 34 года. Фото © Wikimedia Commons
24 февраля 2010 года о Тиликуме узнал весь мир. По словам очевидцев, за несколько секунд до трагедии дрессировщица Дон Браншо лежала на животе "лицом к лицу" с косаткой. В какой-то момент её волосы, собранные в хвост, оказались в пасти животного. Как предполагают эксперты, это и могло послужить триггером к дальнейшим событиям. Вероятно, Тиликум решил, что с ним играют, или принял пропахшие рыбой волосы за очередное лакомство.
Видео © YouTube / CBS
Когда дрессировщица попыталась выдернуть волосы из пасти Тиликума, он утащил её в воду на глазах у шокированной публики. Включилась сирена. Сотрудники аквапарка бросились к бассейну, чтобы загнать взволнованное животное в сети, но было слишком поздно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Дон пропала из виду в 13:38. А уже в 13:43 Тиликум был замечен с её безжизненным телом в своей пасти. Двадцать минут спустя труп достали из бассейна.
Тело погибшей дрессировщицы. Фото © Pinterest
Некоторые зрители видели, как косатка таскала свою дрессировщицу за руку и туловище. Другие сообщали, что Дон попыталась выкарабкаться, но Тиликум помешал ей, ударив в грудь. Он беспорядочно перемещался по бассейну, то всплывая на поверхность, то погружаясь в воду. И чем активнее сотрудники аквапарка пытались отвлечь его, тем агрессивнее он становился.
Дон была живой легендой SeaWorld. Фото © Flickr / eschipul
Прибывший на место происшествия фельдшер сразу понял, что женщина мертва: у неё был снят скальп и сломана шея. Так закончилась яркая карьера Дон Браншо в SeaWorld, где она проработала 15 лет. Однако Тиликум продолжил выступать, несмотря на кровавую биографию. В 2011 году он снова был допущен к шоу, но на этот раз без прямого контакта с людьми. Тиликум участвовал в представлениях до 2016 года, пока не подхватил лёгочную инфекцию. В январе 2017 года его не стало.
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