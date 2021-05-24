Внезапная посадка в Минске: как на это отреагировали западные СМИ

23 мая белорусские силовики взорвали медиапространство. Сначала из Минска поступили тревожные, но, в общем-то, негромкие новости о том, что летевший из Афин в Вильнюс борт Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку в белорусской столице. Самолёт сел, пассажиров вывели на досмотр — то есть (в переводе с обычного на юридический язык) с территории чужого государства, каковой является пространство самолёта, на белорусскую землю — и тут выяснилось, что среди пассажиров был Роман Протасевич — человек, включённый белорусскими властями ещё в прошлом году в список террористов. "26-летний Протасевич является бывшим редактором NEXTA — находящейся в Варшаве медиагруппы, которая играла значимую роль как в освещении, так и в управлении масштабными протестами, которые вспыхнули против Лукашенко в прошлом году, когда тот заявил о победе на сфальсифицированных выборах", — поясняет Financial Times. Естественно, он был тут же задержан.

Реакция западных лидеров и СМИ была мгновенной и однозначной. "Европа разгневана принудительной посадкой белорусскими силовиками борта Ryanair в Минске", — рассказывает Bloomberg. Все ключевые СМИ Старого Света позиционировали посадку в Минске как насильственный захват — якобы под давлением белорусского МиГ-29, поднятого белорусскими властями для сопровождения лайнера. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал посадку в Минске "актом государственного терроризма". Актом, направленным против Старого Света — министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который расценил "принудительную остановку полёта, совершаемого между двумя странами — членами ЕС" как "серьёзное вмешательство в гражданское авиасообщение на территории Европы". И, по словам главы немецкого МИД, этот акт не останется без ответа.

Американцы в плане тональности не отставали. "Арестовав активиста после принудительной посадки в Минске, Белоруссия спровоцировала гневную реакцию в свой адрес", — пишет Financial Times. "Лукашенко и его режим сегодня вновь продемонстрировали своё презрение к международному сообществу и своим собственным гражданам. Имитация угрозы взрыва и отправка МиГ-29 для принуждения борта Ryanair к посадке в Минске с целью последующего ареста журналиста NEXTA по политически мотивированным обвинениям — опасный и отвратительный шаг", — заявила назначенная Вашингтоном послом в Белоруссии Джули Фишер (так и не прибывшая до сих пор в Минск и не получившая верительные грамоты). "США серьёзно осуждают принудительную остановку перелёта между двумя странами — членами ЕС… Этот шокирующий акт, совершённый режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан Соединённых Штатов", — возмутился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уже потребовал немедленного созыва Совета Международной организации по контролю за гражданской авиацией (ICAO) для того, чтобы ввести санкции против Минска. Сама организация уже заявила, что ждёт от Минска дополнительных данных о том, что это вообще было.

Некоторые политики предлагают не ждать итогов разбирательства ICAO. Глава сенатского Комитета по международным делам Роберт Менендез требует расследования со стороны ICAO, а до тех пор — временного исключения Белоруссии из состава организации с запретом полётов из, в и через территорию этой страны. Ведь Лукашенко, по мнению американцев, посадкой самолёта бросил вызов всем приличным людям. "Арестовывать активиста только за то, что он рассказал правду о санкционированной режимом жестокости полиции по подавлению антигосударственных протестов в Белоруссии, — это отвратительно. Принуждать ирландский самолёт с почти двумястами ни в чем не повинными гражданами сесть ради этого ареста — это вопиющее оскорбление демократических обществ в мире", — заявил глава республиканцев в Комитете по международным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол. Очень любопытно, почему господин Маккол и его коллеги выражались иначе, когда "арестовывать активиста только за то, что он рассказал правду о санкционированной режимом слежке за гражданами в США", пыталось американское правительство. Которое ради этого "принуждало боливийский самолёт с одним ни в чём не повинным президентом сесть ради этого ареста". И стала ли та посадка самолёта с Эво Моралесом (на котором, по мнению Вашингтона, из России летел Эдвард Сноуден) "вопиющим оскорблением демократических обществ в мире"?

Столь резкая и однозначная реакция Запада (по сути, на грани банальной истерики) объясняется очень просто. Роман Протасевич — это не просто какой-то журналист. Будучи главредом NEXTA, он обладает уникальной информацией. Например, кем и в каких объёмах финансировался этот "гражданский проект двух простых журналистов", как позиционирует NEXTA Запад. Кем и откуда он на самом деле управлялся (большой привет Bellingcat и прочим "расследователям", являющимся гражданскими филиалами и/или сливными бачками иностранных спецслужб). Но самая главная ценность господина Протасевича в том, что он, вероятно, обладает информацией об источниках NEXTA (а значит, агентах Запада) внутри белорусской государственной системы. И если эту информацию он сольёт, то американские и европейские друзья лишатся значительной части своей агентуры в Минске. В том числе и из числа высокопоставленных белорусских чиновников, помогающих разворачивать страну в правильном направлении — то есть на Запад.