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Сбер сдаст машины в долгосрочную аренду

Сбер объявил о запуске сервиса "Сберавтоподписка". С помощью новой услуги можно будет взять автомобиль в аренду на срок от полугода до трёх лет. Спустя четыре года банк рассчитывает зарабатывать на новом сервисе 25–30 млрд рублей.

24 мая, 09:14
<p>Фото © ТАСС/Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС/Владимир Гердо

Сбер не первый, кто вышел на рынок долгосрочной аренды автомобилей в России, ранее подобную услугу уже представил "Яндекс.Драйв", а также ряд производителей авто. В частности, более тысячи автомобилей в прокат сдаёт корейский производитель Hyundai. Также свои авто в аренду на длительный срок предлагают Volvo, KIA, Skoda, Audi и другие автогиганты.

Сбер планирует предоставить клиентам выбор из нескольких марок автомобилей. Известно, что банк вёл переговоры о сотрудничестве с немецкими компаниями Volkswagen и Mercedes. Кроме того, клиентам будет доступна аренда машин брендов АвтоВАЗ и Hyundai, спрос на которые высок в регионах.

До конца 2021 года услуга будет доступа в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а к 2025 году Сбер планирует сдавать авто в прокат не только в городах-миллионниках, но и в городах с населением 500 тысяч и выше.

Ранее о планах выхода на рынок долгосрочной аренды автомобилей заявлял ещё один банк с госучастием — ВТБ.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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