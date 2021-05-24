Сбер сдаст машины в долгосрочную аренду

Сбер не первый, кто вышел на рынок долгосрочной аренды автомобилей в России, ранее подобную услугу уже представил "Яндекс.Драйв", а также ряд производителей авто. В частности, более тысячи автомобилей в прокат сдаёт корейский производитель Hyundai. Также свои авто в аренду на длительный срок предлагают Volvo, KIA, Skoda, Audi и другие автогиганты.

Сбер планирует предоставить клиентам выбор из нескольких марок автомобилей. Известно, что банк вёл переговоры о сотрудничестве с немецкими компаниями Volkswagen и Mercedes. Кроме того, клиентам будет доступна аренда машин брендов АвтоВАЗ и Hyundai, спрос на которые высок в регионах.

До конца 2021 года услуга будет доступа в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а к 2025 году Сбер планирует сдавать авто в прокат не только в городах-миллионниках, но и в городах с населением 500 тысяч и выше.