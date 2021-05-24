Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

Бренд Honor отделился от материнской компании Huawei ещё в прошлом году после того, как Google запретил использовать собственные сервисы всем пользователям Android на смартфонах Huawei и Honor.

Сервисы Google стали вновь доступны на моделях смартфонов Honor серии Honor 50, которые поступят в продажу в ближайшее время. О том, что китайцы снова получили доступ ко всем западным технологиям, сообщил немецкий офис Honor.

Ранее китайский производитель достиг соглашения о сотрудничестве с крупнейшим производителем чипов для мобильных устройств — американской компанией Qualcomm.