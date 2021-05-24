Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor
Китайский производитель электроники Honor, отделившийся от компании Huawei, снова может предоставлять сервисы Google пользователям смартфонов компании. Смартфоны Honor попали под санкции США вместе с устройствами Huawei. Американцы обвиняли китайского техногиганта в шпионаже в пользу китайских госорганов.
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Бренд Honor отделился от материнской компании Huawei ещё в прошлом году после того, как Google запретил использовать собственные сервисы всем пользователям Android на смартфонах Huawei и Honor.
Сервисы Google стали вновь доступны на моделях смартфонов Honor серии Honor 50, которые поступят в продажу в ближайшее время. О том, что китайцы снова получили доступ ко всем западным технологиям, сообщил немецкий офис Honor.
Ранее китайский производитель достиг соглашения о сотрудничестве с крупнейшим производителем чипов для мобильных устройств — американской компанией Qualcomm.
Недоступность сервисов Google на операционной системе Android подтолкнула Huawei к ускорению работ по выпуску собственной операционной системы — Harmony OS. Операционка от китайцев станет доступна пользователям в течение 2021 года. Кроме того, Huawei предлагает устанавливать Harmony OS и сторонним производителям смартфонов.
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