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Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

Китайский производитель электроники Honor, отделившийся от компании Huawei, снова может предоставлять сервисы Google пользователям смартфонов компании. Смартфоны Honor попали под санкции США вместе с устройствами Huawei. Американцы обвиняли китайского техногиганта в шпионаже в пользу китайских госорганов.

24 мая, 10:41

Фото © Shutterstock

Бренд Honor отделился от материнской компании Huawei ещё в прошлом году после того, как Google запретил использовать собственные сервисы всем пользователям Android на смартфонах Huawei и Honor.

Сервисы Google стали вновь доступны на моделях смартфонов Honor серии Honor 50, которые поступят в продажу в ближайшее время. О том, что китайцы снова получили доступ ко всем западным технологиям, сообщил немецкий офис Honor.

Ранее китайский производитель достиг соглашения о сотрудничестве с крупнейшим производителем чипов для мобильных устройств — американской компанией Qualcomm.

Недоступность сервисов Google на операционной системе Android подтолкнула Huawei к ускорению работ по выпуску собственной операционной системы — Harmony OS. Операционка от китайцев станет доступна пользователям в течение 2021 года. Кроме того, Huawei предлагает устанавливать Harmony OS и сторонним производителям смартфонов.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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