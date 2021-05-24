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В Петербурге ко Дню города учёные устроили массовый забег

В выходные в Северной столице состоялось первое массовое мероприятие с начала этого года — "ЗСД-фест". На забег и велопарад по самой скоростной и живописной трассе города вышло более десяти тысяч участников.

24 мая, 13:23
<p>Фото © "Газпром нефть"</p>

Фото © "Газпром нефть"

Фестиваль открыл программу праздничных мероприятий к 318-летию Санкт-Петербурга. Участники соревновались не только на дистанции, но и в креативе. С ярким перформансом выступила "Команда прогресса". Четыре сотни молодых учёных из "Газпром нефти" и восьми вузов Петербурга своим примером опровергли стереотип о том, что наука и спорт — понятия несовместимые. Физики, математики, геологи преодолели полумарафон, доказав: бегать модно и в научной среде.

  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"

Фото © "Газпром нефть"

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Владимир Киндюк, кандидат технических наук из Научно-технического центра "Газпром нефти": "Современный учёный должен развиваться разнонаправленно, полезно переключать фокус внимания с исследований на спорт, чтобы потом свежим взглядом находить новые решения. Длительные забеги также развивают выдержку, которая полезна при долгой монотонной научной работе".

Фото © "Газпром нефть"

Фото © "Газпром нефть"

"Команда прогресса" стала самой многочисленной на "ЗСД-фесте". К ней присоединились сотрудники десяти центров инноваций "Газпром нефти" и её научных партнёров из СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПбГТИ, ГУАП, СПбГМТУ, а также ИХС РАН.

Видео © "Газпром нефть"

Григорий Монаков, магистр факультета математики и компьютерных наук СПбГУ: "Я бегаю и думаю о математических задачах, которые крутятся в голове, и часто приходят светлые мысли. А ещё мне помогает увлечение скалолазанием. Там для каждой трассы нужно придумывать свой индивидуальный расклад прохождения. Так же и с математикой — к каждой нестандартной задаче нужно найти индивидуальный подход".

Студенты и учёные из "Команды прогресса" участвуют в проектах научно-технического кластера "Газпром нефти", который компания развивает в Санкт-Петербурге. Его технологические разработки имеют широкую географию применения — от Арктики до Ближнего Востока. Из Северной столицы "Газпром нефть" управляет строительством скважин, заводами и поставками нефтепродуктов, а также арктическим флотом компании. Благодаря совместному проекту с петербургскими учёными "Газпром нефть" добыла первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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