В Петербурге ко Дню города учёные устроили массовый забег

Фестиваль открыл программу праздничных мероприятий к 318-летию Санкт-Петербурга. Участники соревновались не только на дистанции, но и в креативе. С ярким перформансом выступила "Команда прогресса". Четыре сотни молодых учёных из "Газпром нефти" и восьми вузов Петербурга своим примером опровергли стереотип о том, что наука и спорт — понятия несовместимые. Физики, математики, геологи преодолели полумарафон, доказав: бегать модно и в научной среде.









Владимир Киндюк, кандидат технических наук из Научно-технического центра "Газпром нефти": "Современный учёный должен развиваться разнонаправленно, полезно переключать фокус внимания с исследований на спорт, чтобы потом свежим взглядом находить новые решения. Длительные забеги также развивают выдержку, которая полезна при долгой монотонной научной работе".

Фото © "Газпром нефть"

"Команда прогресса" стала самой многочисленной на "ЗСД-фесте". К ней присоединились сотрудники десяти центров инноваций "Газпром нефти" и её научных партнёров из СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПбГТИ, ГУАП, СПбГМТУ, а также ИХС РАН.

Видео © "Газпром нефть"

Григорий Монаков, магистр факультета математики и компьютерных наук СПбГУ: "Я бегаю и думаю о математических задачах, которые крутятся в голове, и часто приходят светлые мысли. А ещё мне помогает увлечение скалолазанием. Там для каждой трассы нужно придумывать свой индивидуальный расклад прохождения. Так же и с математикой — к каждой нестандартной задаче нужно найти индивидуальный подход".