Как удалось выяснить паре стартаперов из США, McDonald's и Taylor, вероятно, умышленно не предоставляли информацию о ремонте машин по производству мягкого мороженого и молочных коктейлей, поскольку сервис по ремонту и обслуживанию сложного оборудования приносил Taylor дополнительный доход.

Джереми О'Салливану и Мелиссе Нельсон работа устройства Taylor показалась неэффективной, и они создали дополнительный гаджет, который собирал данные с машины по изготовлению мягкого мороженого и передавал полученную информацию владельцам франшизы.

Однако в Taylor посчитали, что подобная деятельность нарушает их права. В результате McDonald's рассылал специальные письма своим франчайзи (независимые от McDonald's компании, работающие под их брендом) с требованием прекратить использование гаджета Kytch.

О'Салливан и Нельсон рассказали о конфликте их стартапа с McDonald's и Taylor и в настоящее время готовят иск в суд против глобальных корпораций и франчайзи McDonald's, которые передали их устройство в Taylor.