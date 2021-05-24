Раскрыт секрет мягкого мороженого из McDonald's: Сеть фастфуда и поставщика оборудования Taylor уличили в мошенничестве
Крупнейшая сеть фастфуда, похоже, вступила в сговор с производителем оборудования для изготовления мягкого мороженого. Производитель оборудования для пищевых компаний Taylor и руководство McDonald's скрывали от франчайзи способы оперативной починки оборудования.
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Как удалось выяснить паре стартаперов из США, McDonald's и Taylor, вероятно, умышленно не предоставляли информацию о ремонте машин по производству мягкого мороженого и молочных коктейлей, поскольку сервис по ремонту и обслуживанию сложного оборудования приносил Taylor дополнительный доход.
Джереми О'Салливану и Мелиссе Нельсон работа устройства Taylor показалась неэффективной, и они создали дополнительный гаджет, который собирал данные с машины по изготовлению мягкого мороженого и передавал полученную информацию владельцам франшизы.
Однако в Taylor посчитали, что подобная деятельность нарушает их права. В результате McDonald's рассылал специальные письма своим франчайзи (независимые от McDonald's компании, работающие под их брендом) с требованием прекратить использование гаджета Kytch.
О'Салливан и Нельсон рассказали о конфликте их стартапа с McDonald's и Taylor и в настоящее время готовят иск в суд против глобальных корпораций и франчайзи McDonald's, которые передали их устройство в Taylor.
По мнению молодых инженеров, на них ополчились из-за того, что Taylor получал внушительные доходы от обслуживания машин, не допуская до ремонта покупателей оборудования. Одна машина по выпуску мороженого и молочных коктейлей могла обходиться покупателю в сумму от 18 тысяч долларов, кроме того, он был обязан заключить договор на обслуживание этой машины исключительно с теми сервисными центрами, которые получили аккредитацию Taylor.
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