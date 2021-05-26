Юрий Гальцев и его троица

У 60-летнего Юрия Гальцева за плечами три брака и трое детей. Старшему — 40 лет, младшему — 6. Артист долгое время скрывал тот факт, что его первенец — наркоман. Сейчас Михаил Гальцев живёт в Кургане, работает волонтёром в центре "Стоп-наркотик". Он выкарабкался и пытается жить нормальной жизнью, воспитывает двоих детей. Знаменитый отец помогает сыну и внукам чем может. Впрочем, сейчас ему и своих хлопот хватает: шесть лет назад у Юрия родился внебрачный сын Глеб. Его мама (на 30 лет младше юмориста) — бывшая студентка театрального вуза Мария Насырова. При этом Гальцев продолжает официально являться мужем Ирины Ракшиной, которая до последнего уверяла всех, что муж из семьи не уходит. Как бы то ни было, Насырову все называют гражданской женой звезды "Аншлага".

Виктор Коклюшкин и второй шанс

До того как выйти на сцену, Виктор Коклюшкин пережил многое. Он из простой семьи, работал обычным слесарем, подрабатывал корректором и старался прокормить свою семью. Его эстонская жена Любовь Сэпп изменила ему и указала на дверь, хотя московская квартира была его. Просто так было лучше для их маленькой дочери Эльги (позже она станет третьей женой тележурналиста Владимира Соловьёва). Начались скитания, которые поначалу привели его на дно бутылки. Коклюшкин запил. Депрессия продолжалась несколько месяцев, а выкарабкаться помогла новая любовь — тёзка его дочери Эльга Злотник. Благодаря ей артист отказался от пагубной привычки и воспрянул духом. В 1984 году у пары родился сын, которого назвали Яном. Коклюшкину — 75 лет.

Игорь Маменко и его трепетная любовь

Судьба Игоря Маменко — череда испытаний, с которыми он справлялся вопреки, а не благодаря. Его отец работал акробатом в цирке и был вынужден прекратить карьеру артиста из-за страшного падения и травмы. Семья оказалась на грани выживания, но юный Игорь, несмотря на запреты отца, пошёл по его же стопам. Он добился того, чего хотел, но также был вынужден попрощаться с цирком. Впрочем, цирк навсегда остался в сердце Игоря — работа с Юрием Никулиным изменила его судьбу. Сегодня монологи Маменко пользуются бешеной популярностью. Возможно, из всей плеяды возрастных юмористов он тоньше других чувствует настроение зрителей — видео с его выступлениями даже на "Ютубе" собирают рекордное количество просмотров. Но мало кто знает, что этот артист пережил большую трагедию. Его жена, с которой они прожили 34 года, умерла в 2014 году. Юморист признался недавно, что больше никогда у него не будет таких трепетных отношений.

Александр Морозов и вынужденный хайп

Александр Морозов полностью преобразился — до неузнаваемости. С помощью операций он избавился от лишнего веса, а вся страна обсуждает его личную жизнь. Возникает ощущение, что Морозов оседлал волну популярности и теперь учится привлекать внимание не юморесками, а своим поведением в реальной жизни. Недавно одна провинциальная девушка обвинила Морозова в изнасиловании и избиении. Ситуацию разбирали даже на ток-шоу у Андрея Малахова. Чем всё закончилось? Да разве продюсеры таких программ могут позволить подобным историям завершиться? Новые жареные подробности продолжают будоражить воображение публики. Морозов признаётся, что такого рода инсинуации едва ли повредят его карьере, так как сейчас у артистов всё равно нет работы...

Клара Новикова и всё-таки рак