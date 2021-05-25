Российская компания создала первый в мире NFT-пресс-релиз

Впервые корпоративный пресс-релиз превращён в цифровой артефакт (смарт-релиз). Название Smart Fuel изображено в виде цифровых блоков, а сам релиз напечатан шрифтом, который обычно используют программисты. Здесь использован вдохновлённый технологией Smart Fuel фрагмент арт-проекта "Цифровые двойники". Он создан "Газпром нефтью" и медиахудожником Максимом Жестковым к Петербургскому международному экономическому форуму 2021 года.

Технология NFT позволяет подтвердить подлинность объекта и право собственности на него. Как правило, в NFT превращают цифровые объекты: фото, видео, тексты и даже сообщения в соцсетях. Невзаимозаменяемые токены хранятся в блокчейне — распределённой базе данных, в которой невозможно подделать или удалить запись.

Блокчейн-платформа Smart Fuel также является уникальной программой "Газпром нефти" и первой в российской авиационной отрасли. Этот цифровой сервис моментальной оплаты заправки сокращает время взаиморасчётов между поставщиком топлива и авиакомпанией с четырёх-пяти дней до 15 секунд. Благодаря технологии блокчейн информацию о сделке нельзя изменить, а доступ к базе данных есть у всех участников процесса.

Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска. За время использования программного комплекса было заправлено свыше 100 рейсов авиакомпании Smartavia. В 2021 году компания планирует масштабировать платформу Smart Fuel, внедрив расчёты по блокчейну в других международных аэропортах России, где действуют топливозаправочные комплексы "Газпром нефти". Партнёрами проекта выступают ВТБ и "Райффайзенбанк".

Фото © Shutterstock

Блокчейн-платформа Smart Fuel зарегистрирована в государственном реестре российского программного обеспечения. Успешное прохождение регистрации в Минцифре означает признание разработки компании на государственном уровне и среди внешних экспертов. В честь официального статуса Smart Fuel "Газпром нефть" выпустила свой NFT.