Российская компания создала первый в мире NFT-пресс-релиз
"Газпром нефть" стала первой в мире компанией, которая выпустила пресс-релиз в формате NFT (невзаимозаменяемого токена). Создание уникального релиза — часть кампании "Газпром нефти" по продвижению первой в России блокчейн-платформы заправки самолётов Smart Fuel.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Впервые корпоративный пресс-релиз превращён в цифровой артефакт (смарт-релиз). Название Smart Fuel изображено в виде цифровых блоков, а сам релиз напечатан шрифтом, который обычно используют программисты. Здесь использован вдохновлённый технологией Smart Fuel фрагмент арт-проекта "Цифровые двойники". Он создан "Газпром нефтью" и медиахудожником Максимом Жестковым к Петербургскому международному экономическому форуму 2021 года.
Технология NFT позволяет подтвердить подлинность объекта и право собственности на него. Как правило, в NFT превращают цифровые объекты: фото, видео, тексты и даже сообщения в соцсетях. Невзаимозаменяемые токены хранятся в блокчейне — распределённой базе данных, в которой невозможно подделать или удалить запись.
Фото © opensea.io
Блокчейн-платформа Smart Fuel также является уникальной программой "Газпром нефти" и первой в российской авиационной отрасли. Этот цифровой сервис моментальной оплаты заправки сокращает время взаиморасчётов между поставщиком топлива и авиакомпанией с четырёх-пяти дней до 15 секунд. Благодаря технологии блокчейн информацию о сделке нельзя изменить, а доступ к базе данных есть у всех участников процесса.
Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска. За время использования программного комплекса было заправлено свыше 100 рейсов авиакомпании Smartavia. В 2021 году компания планирует масштабировать платформу Smart Fuel, внедрив расчёты по блокчейну в других международных аэропортах России, где действуют топливозаправочные комплексы "Газпром нефти". Партнёрами проекта выступают ВТБ и "Райффайзенбанк".
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Блокчейн-платформа Smart Fuel зарегистрирована в государственном реестре российского программного обеспечения. Успешное прохождение регистрации в Минцифре означает признание разработки компании на государственном уровне и среди внешних экспертов. В честь официального статуса Smart Fuel "Газпром нефть" выпустила свой NFT.
Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть-Аэро" — занимает лидирующие позиции в России по объёму розничной реализации "в крыло". Клиентами компании являются свыше 260 российских и иностранных авиаперевозчиков, среди которых "Аэрофлот", Уральские авиалинии, S7 Airlines, "Роял флайт", "Волга-Днепр" и другие.
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