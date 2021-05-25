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Психбольница их рассудит: почему художника Никаса Сафронова обвинили в похищении брата

В семье Сафроновых скандал: художник Никас судится со своим старшим братом Анатолием за двухуровневую квартиру в центре Москвы. Полтора месяца назад последний таинственно исчез, а его гражданская жена обвинила художника в том, что тот якобы заточил брата в больницу на время судебных разбирательств. Никас в свою очередь утверждает, что в семье всё нормально.

25 мая, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Виды на Кремль

Бороться братьям есть за что. Квартира раздора находится в историческом районе столицы в так называемом звёздном доме, что расположен по адресу Никитский бульвар, 12.

В начале XX века его начинал строить знаменитый архитектор-модернист Богдан Нилус, автор проектов зданий Государственного банка на Неглинной, Ссудной казны в Настасьинском переулке, строений в саду "Эрмитаж" и цирка Никитиных на Большой Садовой (ныне здесь расположен Московский академический театр сатиры).

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

В доме на Никитском всегда селились известные горожане, и сейчас там находятся квартиры дирижёра Юрия Башмета, актрисы Ингеборги Дапкунайте, оперной певицы Любови Казарновской.

За соседство с ними, а также за виды на Кремль придётся раскошелиться: стоимость жилья здесь доходит до 260 миллионов рублей. Столько просят сейчас за шестикомнатную квартиру площадью 337 квадратных метров.

Владельцем квартиры в этом доме был и Никас Сафронов. Правда, сам он там никогда не жил — у художника есть другая квартира в соседнем Брюсовом переулке. Всё это время его жилплощадью на Никитском бульваре пользовался брат Анатолий.

Фото из архива "гражданской супруги" Анатолия Сафронова

Фото из архива "гражданской супруги" Анатолия Сафронова

Испортил квартирный вопрос

В 2009 году братья заключили договор мены: Анатолий передал Никасу свою квартиру в Волковом переулке, а взамен получил его жильё в доме на Никитском бульваре. Шли годы, и квартира "обзавелась" вторым этажом. Как рассказывают соседи, брат художника переоборудовал под жильё чердак, соорудив из него мансарду. В результате общая площадь квартиры выросла с 47,9 до 87,6 квадрата. Перепланировка, по словам соседей, нанесла заметный урон зданию: якобы по стенам пошли трещины.

Видео © LIFE

Гражданская жена Сафронова-старшего подозревает, что именно увеличение площади квартиры и её стоимости могло побудить Никаса попытаться вернуть свою недвижимость.

У Департамента культурного наследия Москвы к Сафронову возникли вопросы, связанные в том числе и с перепланировкой квартиры. В качестве представителя для решения всех вопросов с Москомнаследием Никас посоветовал брату свою помощницу Татьяну Штаркину, и в 2018 году Анатолий выписал ей доверенность.

Татьяна Штаркина. Фото © вконтакте24.рф / Татьяна Штаркина

Татьяна Штаркина. Фото © вконтакте24.рф / Татьяна Штаркина

По словам гражданской жены Сафронова-старшего, в октябре 2020 года Штаркина воспользовалась своим положением, обратилась в Пресненский райсуд Москвы и расторгла договор мены.

О том, что скоро может стать бомжом, Анатолий случайно узнал в январе этого года — и сразу обратился в суд с требованием признать расторжение договора мены недействительным. 13 апреля он посетил Петровку, 38, где написал заявление о мошеннических действиях брата.

А 15 апреля Анатолий исчез из своей квартиры сразу после телефонного звонка супруге. В разговоре он якобы успел сообщить, что находится дома, а в дверь звонит Никас. Пообещал, что не откроет дверь, а когда брат уйдёт, перезвонит. Женщина не дождалась звонка, поехала в квартиру и обнаружила, что на входной двери установлены новые замки, а звонок отключён.

По её мнению, Никас Сафронов якобы упрятал брата в психиатрическую больницу и держит его там уже полтора месяца. Цель художника будто бы заключается в том, чтобы Анатолий не смог ходить на судебные заседания.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Сам Никас Сафронов отрицает обвинения. По его мнению, гражданская жена Анатолия — мошенница.

Я часто бываю у Анатолия, как и у других своих братьев и сестры, и доподлинно знаю, что все они, к сожалению, одинокие люди и никаких жён и мужей у них нет. Ровно как нет жены и у меня. Когда у любых моих родственников, а зачастую и родственников моих друзей, обнаруживаются проблемы со здоровьем любого рода, все обращаются за помощью ко мне — так уж повелось. В настоящее время, насколько мне известно, никто из моих родных ничем не болен, кроме хронических и возрастных заболеваний. Знаете, бывают люди корыстные, бывают душевнобольные, кто-то хочет прославиться, кто-то — денег, кто-то просто хочет устроить свою личную жизнь. Поскольку я всего лишь безобидный художник, а не силовик, не бандит и не чиновник, моё имя приходит таким людям в голову чаще, чем имена сильных мира сего, — туманно обрисовал Лайфу ситуацию художник.

Очередное заседание Пресненского суда по спору братьев Сафроновых вокруг квартиры назначено на 9 июня 2021 года.

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Райля Гареева
Райля Гареева

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