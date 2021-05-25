Психбольница их рассудит: почему художника Никаса Сафронова обвинили в похищении брата

Виды на Кремль

Бороться братьям есть за что. Квартира раздора находится в историческом районе столицы в так называемом звёздном доме, что расположен по адресу Никитский бульвар, 12.

В начале XX века его начинал строить знаменитый архитектор-модернист Богдан Нилус, автор проектов зданий Государственного банка на Неглинной, Ссудной казны в Настасьинском переулке, строений в саду "Эрмитаж" и цирка Никитиных на Большой Садовой (ныне здесь расположен Московский академический театр сатиры).

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

В доме на Никитском всегда селились известные горожане, и сейчас там находятся квартиры дирижёра Юрия Башмета, актрисы Ингеборги Дапкунайте, оперной певицы Любови Казарновской.

За соседство с ними, а также за виды на Кремль придётся раскошелиться: стоимость жилья здесь доходит до 260 миллионов рублей. Столько просят сейчас за шестикомнатную квартиру площадью 337 квадратных метров.

Владельцем квартиры в этом доме был и Никас Сафронов. Правда, сам он там никогда не жил — у художника есть другая квартира в соседнем Брюсовом переулке. Всё это время его жилплощадью на Никитском бульваре пользовался брат Анатолий.

Фото из архива "гражданской супруги" Анатолия Сафронова

Испортил квартирный вопрос

В 2009 году братья заключили договор мены: Анатолий передал Никасу свою квартиру в Волковом переулке, а взамен получил его жильё в доме на Никитском бульваре. Шли годы, и квартира "обзавелась" вторым этажом. Как рассказывают соседи, брат художника переоборудовал под жильё чердак, соорудив из него мансарду. В результате общая площадь квартиры выросла с 47,9 до 87,6 квадрата. Перепланировка, по словам соседей, нанесла заметный урон зданию: якобы по стенам пошли трещины.

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Гражданская жена Сафронова-старшего подозревает, что именно увеличение площади квартиры и её стоимости могло побудить Никаса попытаться вернуть свою недвижимость.

У Департамента культурного наследия Москвы к Сафронову возникли вопросы, связанные в том числе и с перепланировкой квартиры. В качестве представителя для решения всех вопросов с Москомнаследием Никас посоветовал брату свою помощницу Татьяну Штаркину, и в 2018 году Анатолий выписал ей доверенность.

Татьяна Штаркина. Фото © вконтакте24.рф / Татьяна Штаркина

По словам гражданской жены Сафронова-старшего, в октябре 2020 года Штаркина воспользовалась своим положением, обратилась в Пресненский райсуд Москвы и расторгла договор мены.

О том, что скоро может стать бомжом, Анатолий случайно узнал в январе этого года — и сразу обратился в суд с требованием признать расторжение договора мены недействительным. 13 апреля он посетил Петровку, 38, где написал заявление о мошеннических действиях брата.

А 15 апреля Анатолий исчез из своей квартиры сразу после телефонного звонка супруге. В разговоре он якобы успел сообщить, что находится дома, а в дверь звонит Никас. Пообещал, что не откроет дверь, а когда брат уйдёт, перезвонит. Женщина не дождалась звонка, поехала в квартиру и обнаружила, что на входной двери установлены новые замки, а звонок отключён.

По её мнению, Никас Сафронов якобы упрятал брата в психиатрическую больницу и держит его там уже полтора месяца. Цель художника будто бы заключается в том, чтобы Анатолий не смог ходить на судебные заседания.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Сам Никас Сафронов отрицает обвинения. По его мнению, гражданская жена Анатолия — мошенница.

— Я часто бываю у Анатолия, как и у других своих братьев и сестры, и доподлинно знаю, что все они, к сожалению, одинокие люди и никаких жён и мужей у них нет. Ровно как нет жены и у меня. Когда у любых моих родственников, а зачастую и родственников моих друзей, обнаруживаются проблемы со здоровьем любого рода, все обращаются за помощью ко мне — так уж повелось. В настоящее время, насколько мне известно, никто из моих родных ничем не болен, кроме хронических и возрастных заболеваний. Знаете, бывают люди корыстные, бывают душевнобольные, кто-то хочет прославиться, кто-то — денег, кто-то просто хочет устроить свою личную жизнь. Поскольку я всего лишь безобидный художник, а не силовик, не бандит и не чиновник, моё имя приходит таким людям в голову чаще, чем имена сильных мира сего, — туманно обрисовал Лайфу ситуацию художник.