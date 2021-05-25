При прочих равных выбирают русское: AliExpress проанализировал предпочтения жителей России

Более половины опрошенных в ходе исследования респондентов высказались за приобретение российских товаров, причём больше всего поклонников отечественных товаров проживает на Урале, в Поволжском федеральном округе и Сибири. Менее всего отечественному производителю доверяют на северо-западе России и на Дальнем Востоке.

Мужчины предпочитали российские товары в 60% случаев, а женщины — в 52% случаев. Чаще всего покупатели из России отдают предпочтение местным продуктам питания — их выбирает 63% покупателей. 44% клиентов AliExpress отдают предпочтение российским кондитерским изделиям. Наименьшей популярностью среди граждан России пользуются отечественные производители одежды и обуви — их предпочло лишь 20% клиентов маркетплейса.

Основными преимуществами отечественных товаров перед импортом наши сограждане назвали доступные цены, понятные инструкции и сервис. Кроме того, в наших товарах ценятся экологичность и натуральность, которой, по мнению покупателей, не хватает импортным производителям.

При этом при прочих равных переплачивать за отечественную продукцию клиенты электронных супермаркетов не готовы. Только 5% респондентов заявили, что готовы купить российскую продукцию, если она дороже импортного аналога.