В Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2"

В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создаётся вокруг "Лахта-центра" на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскрёб — "Лахта-центр – 2". Высота нового здания составит 703 метра. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).

Видео © ПАО "Газпром"

Проект будет реализован на принципах проектного финансирования — вне инвестиционной программы "Газпрома", а к строительству привлекут стороннюю компанию. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что высота башни в 703 метра очень символична.

Фото © ПАО "Газпром"

Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта-центр – 2" — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире Алексей Миллер Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер