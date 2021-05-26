В Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2"
Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".
Фото © ПАО "Газпром"
В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создаётся вокруг "Лахта-центра" на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскрёб — "Лахта-центр – 2". Высота нового здания составит 703 метра. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).
Видео © ПАО "Газпром"
Проект будет реализован на принципах проектного финансирования — вне инвестиционной программы "Газпрома", а к строительству привлекут стороннюю компанию. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что высота башни в 703 метра очень символична.
Фото © ПАО "Газпром"
Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта-центр – 2" — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире
Миллер добавил, что создание в районе "Лахта-центра" ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперёд во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим.
Комментариев: 0