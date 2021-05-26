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В Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2"

Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".

26 мая, 08:48
<p>Фото © ПАО "Газпром"</p>

Фото © ПАО "Газпром"

В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создаётся вокруг "Лахта-центра" на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскрёб — "Лахта-центр – 2". Высота нового здания составит 703 метра. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).

Видео © ПАО "Газпром"

Проект будет реализован на принципах проектного финансирования — вне инвестиционной программы "Газпрома", а к строительству привлекут стороннюю компанию. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что высота башни в 703 метра очень символична.

Фото © ПАО "Газпром"

Фото © ПАО "Газпром"

Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта-центр – 2" — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире

Алексей Миллер

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер

<p>Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта-центр – 2" — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире</p>
<p>Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта-центр – 2" — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире</p>

Миллер добавил, что создание в районе "Лахта-центра" ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперёд во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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