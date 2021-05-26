Мозг "Прометея"

25 мая на совещании с руководством Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин заявил, что испытания комплекса ПВО С-500 близятся к завершению. Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что первые полковые комплекты войска могут получить уже в этом году. Успешные испытания "Прометея" будут означать, что центральный промышленный район и все важные стратегические объекты надёжно защищены от любого удара с воздуха. Но как на самом деле работает новое оружие и чем оно принципиально отличается от других?

С-400. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Во-первых, главным отличием "Прометея" от комплексов С-400 станет новая система управления вооружением. Если говорить простым языком, то электронные "мозги" С-500 будут думать быстрее. За обработку данных в "голове" нового комплекса ПВО отвечает компьютер с нейросетью. Её специально написали и обучили на основе данных, собранных о баллистических и крылатых ракетах за десятки лет. Скорость работы поражает — после обнаружения ракет компьютеру нужно всего пять секунд на определение типа цели.

После этого нейросеть "Прометея" почти моментально "отсекает" ложные цели — специальный алгоритм определяет траекторию полёта боевых блоков и выдаёт оператору рекомендацию на пуск. Предусмотрен и автономный режим работы — в этом случае людей внутри комнаты с радарами и мониторами нет вообще. Бывший сотрудник американского агентства по противоракетной обороне Майкл Шульц отметил, что автономность системы — это секрет, за которым разведки всего мира будут охотиться в ближайшие несколько лет.

Добиться полной автономности в данный момент не смог никто. В США такие работы ведутся, но они далеки от завершения, упор в них делается на максимальную дальность поражения целей — как в воздухе, так и в ближнем космосе. Полная автономность в таких системах — это революция в средствах ПВО. Это то, чего в конечном счёте хотел добиться Рейган, — работающая программа "Звёздных войн", которая появилась не в Америке Майкл Шульц Бывший сотрудник американского агентства по противоракетной обороне

Сверхсекретная ракета

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Основная "зона ответственности" С-500 — это воздушные границы страны. Сейчас новое оружие в состоянии "закрыть" противоракетным щитом зону в 800 километров. Кроме крылатых ракет, которые комплекс может обнаружить сразу после пуска, в списке потенциальных целей "Прометея" находятся и американские беспилотники RQ-4 Global Hawk. Эти самолёты-разведчики регулярно патрулируют южные границы России, "калининградский форпост" и скоро будут летать даже в арктических широтах.

Если комплексу потребуется уничтожить объект на орбите, то в дело включится специальная РЛС — её название и тип засекречены, но известно, что применять её в составе дивизиона военные будут только против космических целей. О её возможностях источники Лайфа в Минобороны говорят осторожно — максимальная высота поражения цели около 200 километров, удаление — до 600. Но эти параметры, по словам собеседника Лайфа, "при необходимости можно доработать и увеличить". Вероятно, модернизированная версия комплекса сможет сбивать спутники на орбитах высотой до 300–350 километров. Для этих задач, скорее всего, создана и специальная ракета — 77Н6-Н1К, которую можно оснащать ядерной боевой частью. После взрыва она "сметает" взрывной волной любой спутник-нарушитель... или орбитальный беспилотник, который "опасно маневрирует" на орбите Земли.

Бывший инженер компании Rockwell Aerospace, доктор технических наук Майкл Тимси отметил, что "нырок" любого космического аппарата в атмосферу над территорией России может стать поводом для применения этого оружия.

Если я правильно понимаю возможности системы, то такой корабль можно уничтожить до непосредственного входа в воздушное пространство страны. При этом делать "контрольный выстрел" (пуск второй ракеты. — Прим. Лайфа) не обязательно — если ограничиться применением спецбоеприпаса, то любой беспилотник на орбите будет уничтожен вместе с оружием или любым другим грузом, который он везёт на борту. Я думаю, такую защиту нельзя пробить сейчас и в ближайшие лет 15 точно Майкл Тимси Бывший инженер компании Rockwell Aerospace, доктор технических наук

Оружие возмездия

По своей сути С-500 "Прометей" — это не только средство для защиты воздушного пространства, но и механизм для ответного ядерного удара в случае войны. Вместе с противоракетами "Нудоль" А-235 он включится в работу ещё до того, как прозвучит сигнал тревоги. Официального подтверждения возможностей С-500 пока нет, но в случае необходимости комплекс сможет взять на себя управление и другими средствами ПВО.

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба Минобороны РФ