У тебя папа, мама был? Как в России становятся фриками

Фото © Instagram / solntcev

Отношения Гогена (на самом деле Ильи) Солнцева с Екатериной Терешкович давно набили оскомину, и, если вдуматься, разница в возрасте тут не главное (ему 40, ей 66). Эта парочка очень ловко пользуется таким инструментом, как хайп. Сейчас они, что называется, просто подкидывают дрова в печку, которую подогревают СМИ, социальные сети и YouTube. Иногда кажется, что этим эпатажным людям просто нечего терять, и такие мысли небезосновательны. Гоген Солнцев пережил две смерти своих возлюбленных. Кроме того, у него сложные отношения с матерью, которая ушла из семьи, когда Илье было десять лет. С отцом он тоже не поддерживал связь и так и не смог поговорить с ним до его кончины. Терешкович тоже потеряла семью: её дочь сделала всё, чтобы порочная слава матери не распространилась на детей. Внуки испортят себе жизнь, если сверстники узнают, кто их бабушка. Екатерина скрывает факты своей биографии до встречи с Солнцевым. Известно только, что по образованию она филолог и имеет довольно солидное приданое: загородный дом возле Москвы, квартиру (одну она подарила своему молодому мужу на их свадьбу) и дорогую машину. В СМИ Терешкович и Солнцев транслировали информацию о том, что Екатерина бизнес-леди, но эта информация противоречит периодически всплывающим фактам из её биографии.

Трагедия и террор

Фото © Instagram / shalyapin_official

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин так же, как и вышеописанная парочка, разыграли карту неравного брака. Она — бизнес-леди с серьёзной финансовой подушкой, он — молодой, красивый и амбициозный певец, актёр и модель. У неё за спиной два брака и смерть дочери, а у него — сложные отношения с отцом и участие в "Фабрике звёзд". Лариса пережила трагическую гибель дочки: та выпала из окна восьмого этажа. А Прохор Шаляпин (на самом деле Андрей Захаренков) до сих пор не может спокойно говорить о своём детстве: его отец, по всей видимости, был эмоционально нестабильным человеком и творческому юноше приходилось тяжко. В этом он признался, когда комментировал смерть отца два года назад.

Я поймал себя на мысли, что у меня даже нет никакой печали. У меня ничего внутри. Ни единого доброго воспоминания. С самого детства это террор и издевательства Прохор Шаляпин

Взломал жизнь

Фото © Instagram / ruki_bazuki_official

Кирилл Терешин — типичный молодой человек из неполной семьи, и имя таким — легион. Действительно, ничего в его биографии особенного нет, парень вырос с мамой (отец умер, когда Кириллу было всего 23 дня), рос довольно хилым и закомплексованным. Дальше была череда обстоятельств, в которой он просто пытался стать немного счастливее. Кирилл не имел успеха у девушек и после армии решил, что главное для них — "физуха". Его поиски решения пришлись на рост популярности различного рода лайфхаков — как быстро и просто заполучить тело качка, особо не напрягаясь. Эти мытарства привели его к химии, вернее к немецкому химику по имени Крис Кларк, который изо всех сил пропагандировал инъекции синтола, от которого якобы нет никаких последствий. Был бы у Кирилла отец, он вряд ли позволил бы сыну перейти эту границу. Робкая мама не смогла ничего противопоставить пагубному стремлению сына, который недавно вернулся из армии.

Я понимаю, что у молодёжи сейчас другие ценности, но для любой матери самое страшное — потерять своего ребёнка. Я просто умру вместе с Кирюшей, если его потеряю Ирина Терешина

Режим протеста

Кадр из видео © YouTube / Прямой эфир

Евгению Болотову уже 33 года. Он по-прежнему живёт в Перми, хотя на улицу в этом городе старается не выходить. В Питере он чувствует себя свободно, но переехать туда нет возможности. Дикий пирсинг, татуировки, дырки в ушах, губах, бровях, везде... Этот парень не согласен с тем, что он самый страшный человек в России, но это уже клеймо. А началось всё с родительских запретов и недостатка внимания. Женя из многодетной семьи, у него четверо братьев и сестёр. Он самый старший. В детстве он стремился к творчеству, но родители не обращали на его желания никакого внимания. Он мечтал как-то проявить себя, но ему не давали. Когда он заявил, что хочет сделать тату или проколоть уши, его даже слушать не стали: мол, исполнится 18, тогда делай что хочешь. Он и сделал. Ровно с момента совершеннолетия началась его новая жизнь. Он отказался становиться менеджером и ушёл из академии, куда его пристроили родители. Занялся собой, новым собой. В какой-то момент он перешёл ту грань, где он просто выделялся из большинства. Теперь его целью стало выделиться из себе подобных. Отец старается скрыть своё родство с "самым страшным человеком страны". Он обычный уральский строитель. Мама — парикмахер, но даже ей эксперименты с внешностью сына кажутся перебором. Так и живут. Родители не поняли своего ребёнка в детстве, не понимают и сейчас. А он уже привык жить в режиме протеста. Это его нормальное состояние.

Шпака не брал

Фото © Instagram / sashashpakofficial