WhatsApp подал в суд на власти Индии

WhatsApp требует от Индии отменить новые правила конфиденциальности, которые ввели в стране в ответ на решение WhatsApp передавать данные всех пользователей мессенджера в Facebook. Причём представители WhatsApp ранее уже заявляли, что передадут данные пользователей в Facebook вне зависимости от решения тех или иных государств. Ранее в конфликт с мессенджером уже вступили власти Германии.

В Индии WhatsApp является основным средством связи между гражданами, кроме того, в стране крайне популярны чаты внутри WhatsApp, благодаря которым граждане Индии обмениваются новостями и другой информацией.

Из-за своей популярности WhatsApp в Индии стал не только источником новостей, но и основным источником fake news (фальшивых новостей), из-за чего в стране регулярно случаются инциденты, в том числе с человеческими жертвами. Чтобы противостоять этому, власти Индии требуют от WhatsApp раскрывать данные о первоисточнике информации. В ответ американская компания заявляет, что передача этой информации нарушает право пользователя на конфиденциальность.