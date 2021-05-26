WhatsApp подал в суд на власти Индии
Мессенджер не хочет передавать властям Индии данные о пользователях, но, как и во всём мире, собирается передать данные всех индусов в Facebook. В Индии WhatsApp пользуется более полумиллиарда человек.
Фото © ТАСС/AP Photo/Patrick Sison, File
WhatsApp требует от Индии отменить новые правила конфиденциальности, которые ввели в стране в ответ на решение WhatsApp передавать данные всех пользователей мессенджера в Facebook. Причём представители WhatsApp ранее уже заявляли, что передадут данные пользователей в Facebook вне зависимости от решения тех или иных государств. Ранее в конфликт с мессенджером уже вступили власти Германии.
В Индии WhatsApp является основным средством связи между гражданами, кроме того, в стране крайне популярны чаты внутри WhatsApp, благодаря которым граждане Индии обмениваются новостями и другой информацией.
Из-за своей популярности WhatsApp в Индии стал не только источником новостей, но и основным источником fake news (фальшивых новостей), из-за чего в стране регулярно случаются инциденты, в том числе с человеческими жертвами. Чтобы противостоять этому, власти Индии требуют от WhatsApp раскрывать данные о первоисточнике информации. В ответ американская компания заявляет, что передача этой информации нарушает право пользователя на конфиденциальность.
Интересно, однако, что, по мнению WhatsApp, передача данных пользователей в Facebook никак права граждан не нарушает, хотя, согласно "политике конфиденциальности" WhatsApp, доступ к переписке и другим данным пользователей может по умолчанию и без ведома клиента передаваться американским властям.
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