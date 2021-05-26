В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко запланирована на 28 мая. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, у нас готовится такой рабочий визит (Лукашенко в РФ. — Прим. Лайфа). Это будет беседа двух президентов, которая, как планируется, продолжится за рабочим обедом", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что заявлений для прессы по итогам переговоров не запланировано.

Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Однако насчёт возможной помощи со стороны России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заметив, что сначала нужно дождаться выступления республики.