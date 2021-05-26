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Дыра размером с танк: "Калашников" показал испытания новейших "Супервихрей" для вертолётов Ка-52

26 мая, 13:50
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yvo1CVTRACg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Калашников</a></p>

Кадр из видео YouTube / Калашников

Группа компаний "Калашников" совместно с ВКС Минобороны России, АО "КБП", АО "НЦВ Миль и Камов" успешно завершила лётные испытания новейшей модификации управляемых ракет "Вихрь". В ходе испытаний лётчики произвели 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор".

В концерне отмечают, что новая версия ракет отличается повышенной дальностью стрельбы — до 10 километров — и может применяться на сверхмалых дистанциях в режиме "ближнего боя".

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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