Группа компаний "Калашников" совместно с ВКС Минобороны России, АО "КБП", АО "НЦВ Миль и Камов" успешно завершила лётные испытания новейшей модификации управляемых ракет "Вихрь". В ходе испытаний лётчики произвели 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор".

В концерне отмечают, что новая версия ракет отличается повышенной дальностью стрельбы — до 10 километров — и может применяться на сверхмалых дистанциях в режиме "ближнего боя".