Как российские знаменитости переживали смерть своих детей: 5 способов выжить

Максим и Наталья Фадеевы

Макс Фадеев — человек с трудной судьбой. Жизнь часто устраивала ему экзамены, которые большинство людей просто бы не прошли. В этом и есть причина его прозорливости, его таланта. Он прошёл через страшные испытания, повидал много плохого. Бедность, жестокость деда, порок сердца, кровавые стычки с курганскими гопниками, предательства тех, кого он сделал знаменитыми, глухота, но самым трудным был тот день, когда ему сообщили, что его дочь не выжила после родов. Он до сих пор не может говорить об этом даже с женой.

А что тут скажешь? Что тут можно сказать?.. Ты бы нашёл, что сказать? Я не нашёл, и она (жена Фадеева Наталья. — Прим. Лайфа) не нашла. Мы просто пытались друг друга поддерживать, как это было возможно, делая вид, что жизнь продолжается, что надо жить дальше. Мы никогда про это не разговаривали так по-взрослому, по-серьёзному Макс Фадеев

Дмитрий Певцов и Лариса Блажко

Певцов по молодости отказался от своего сына, но, когда встретил Ольгу Дроздову, пришёл в себя и всё-таки стал проявлять отцовские чувства к Даниилу. Парень вырос и пошёл по стопам отца, но в 22 года его жизнь оборвал несчастный случай — он сорвался с балкона третьего этажа. Дмитрия тогда снова спасла Дроздова, которая увезла его из Москвы и просто позволила боли утихнуть. А дальше его вытаскивала Церковь, его вера в Бога. Лариса Блажко не могла принять факта смерти своего ребёнка — она несколько раз писала отчаянные посты в социальных сетях, но постепенно и её кошмар прекратился. Второй брак и рождение ребёнка также буквально не дали ей упасть в пропасть.

До того как я стал ходить в храм, я не принимал то, что произошло. За что? Как так? Всего 22 года. Я понимал, что это мне за что-то, за мои грехи, но ему-то за что это? А потом я понял смысл существования Дани для меня. Для меня он открыл двери в храм Дмитрий Певцов

Ирина Безрукова и Игорь Ливанов

Когда Андрей Ливанов погиб, его родители были в разводе. Ирина ушла от Игоря к Сергею Безрукову, взяв его фамилию. Парень поскользнулся и неудачно ударился головой о плитку. Его мама в этот момент уезжала в Иркутск и не поняла, что с сыном что-то случилось. О смерти она узнала, когда уже была в Сибири. Пока она летела в Москву, слёзы лились не прекращаясь. Она сумела пройти через это только с помощью благодарности... благодарности за то, что у неё был такой сын. Это понимание помогло ей не только перенести смерть ребёнка, но и уход мужа — Сергей Безруков ушёл от Ирины через полгода после трагедии.

Я просто поняла, что я счастливая мама, я благодарна Андрею за то, что он выбрал меня, а я считаю, что именно дети выбирают родителей... Я думала, что эти двое мужчин — Андрей и Сергей — навсегда в моей жизни, но я ошиблась. Я поняла, что нужно научиться отпускать людей. Просто на это у меня ушло пять лет Ирина Безрукова

Слова благодарности за сына Ирина написала и его отцу — Игорю Ливанову. Но он не смог их принять даже спустя годы. Как не смог принять и смерти сына. Он до сих пор носит в бумажнике записку от ещё девятилетнего Андрея, в которой тот желает ему спокойной ночи.

Он написал: "Спокойной ночи. Приятных сновидений. Люблю. Дрю", — он для всех для нас был Дрю, и он до сих пор со мной, я знаю это. Как и Оля с Таней... (Первая жена и дочь Игоря Ливанова погибли в железнодорожной катастрофе в 1987 году. — Прим. Лайфа). Они — мои ангелы-хранители Игорь Ливанов

Валентин Гафт и Инна Елисеева

Их дочь Ольга покончила с собой в 2002 году. У девушки была трудная судьба. Родители развелись, когда она ещё была маленькой. Отец поддерживал отношения с дочерью, но не мог повлиять на то, что происходило в их доме. Ссоры с мамой привели девушку в психиатрическую клинику. После трагедии именно Инну Елисееву считали главным виновником случившегося. Даже Валентин Иосифович вначале не мог удержаться от обвинений — в нём говорила боль. Но спустя годы (Гафт пережил дочь на 18 лет) он изменил своё мнение, это было по-христиански — после женитьбы на Ольге Остроумовой Гафт принял православие.

Я разговариваю с ней часто. Я виноват. Это объяснить нельзя и не нужно. Никого не зову себе в напарники по общему горю. Я один. Никого не обвиняю, кроме себя Валентин Гафт

Валентин Иосифович выразил свои чувства в следующем стихотворении: Ах, если бы она была жива, Я всё бы отдал за неё, всё бросил. Слова, слова, слова, слова, слова. Мы все их после смерти произносим. И пишутся в раскаянье стихи, Но в глубине души навеки будут с нами Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, Которые не искупить словами.

Владимир Кузьмин и Татьяна Артемьева

Когда Кузьмину сообщили, что его дочь убили, его первой реакцией было поехать на место трагедии. Жена — Екатерина Трофимова — тогда отговорила его. На суде он увидел убийцу — молодого человека своей дочери — и до последнего не верил, что это сделал именно он. Парень отсидел в тюрьме и недавно вышел, написав Кузьмину письмо, в котором попросил прощения. Музыкант ничего не ответил ему. Смерть Лизы в 2002 году ему помогли пережить близкие, в том числе и другие дети, в том числе Стёпа, которого все считали семейным солнышком. Парень был очень красивым и талантливым, вместе с отцом записывал песни, выступал, занимался музыкой. Однажды Владимир Кузьмин признался жене, что не переживёт, если потеряет Стёпу... Степан Кузьмин погиб в 2009 году. Спасаясь от пожара, он пытался перейти по карнизу к соседям. Это был 18-й этаж. Он сорвался.

Владимир Кузьмин как-то признался, что они — Лиза и Стёпа — снятся ему каждую ночь. Но он не хочет говорить об этом, он понимает, что должен делиться с людьми не своей болью, а позитивной энергией, радостью — с помощью музыки. Мама Стёпы и Лизы — Татьяна Артемьева — не может принять смерти детей. В одном из последних интервью она обвинила в трагедии Аллу Пугачёву.