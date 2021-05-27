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Instagram устроил распродажи

Социальная сеть Instagram запустила раздел Drop для организации быстрых распродаж товаров, количество которых ограничено. С помощью "дропов" продавцы в Instagram смогут заранее предупреждать покупателей о грядущих распродажах.

27 мая, 08:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Подраздел Drop станет частью сервиса "Магазин", где пользователи Instagram давно совершают множество сделок по покупке в основном одежды, обуви и модных аксессуаров. Теперь покупатели смогут заранее подписываться на уведомления о появлении интересующих их товаров.

Основной целью Instagram при разработке Drop было оставить покупателей внутри социальной сети, чтобы они не уходили для совершения покупок на сторонние интернет-площадки. В перспективе таким образом подразделение Facebook сможет взимать комиссию с каждой сделки и ограничит влияние Apple на сервисы, принадлежащие Facebook.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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