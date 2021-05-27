Instagram устроил распродажи

Подраздел Drop станет частью сервиса "Магазин", где пользователи Instagram давно совершают множество сделок по покупке в основном одежды, обуви и модных аксессуаров. Теперь покупатели смогут заранее подписываться на уведомления о появлении интересующих их товаров.

Основной целью Instagram при разработке Drop было оставить покупателей внутри социальной сети, чтобы они не уходили для совершения покупок на сторонние интернет-площадки. В перспективе таким образом подразделение Facebook сможет взимать комиссию с каждой сделки и ограничит влияние Apple на сервисы, принадлежащие Facebook.