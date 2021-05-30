Пожизненный иммунитет: доказана долговечность защиты у легко переболевших ковидом

Падение уровня антител у переболевших ковидом вовсе не означает, что организм становится беззащитным против этой инфекции, заявили учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Как пишет Nature, иммунологи поняли это после того, как проследили за работой защитной системы организма 77 пациентов. Отмечается, что лишь шестеро из них лежали в больнице, остальные перенесли коронавирус в лёгкой форме.

По опубликованным данным, у этих людей несколько раз брали кровь на анализ через каждые три месяца. При этом в первый раз сделали это через месяц после заражения каждого больного. Кроме того, спустя семь-восемь месяцев после заболевания у 19 человек взяли образцы костного мозга, а ещё через четыре месяца пятеро прошли через эту процедуру снова. Напомним, в костном мозге вырабатываются клетки крови.

Выяснилось, что, как и ожидали исследователи, у всех пациентов через несколько месяцев после болезни антител становится заметно меньше. Однако спустя некоторое время их количество снова начинает расти и достигает умеренно стабильного уровня. Это означает, что организм продолжает помнить о пережитом нашествии патогенов. В изученных образцах костного мозга нашли особые плазматические клетки, которые могут вырабатывать нужные антитела. Они сохранялись даже через 11 месяцев после болезни и, по мнению американских иммунологов, остаются в организме навсегда.

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— Это нормально, когда уровень антител падает после острой инфекции, но он не снижается до нуля, он достигает плато. В данном случае мы нашли производящие антитела клетки у людей спустя 11 месяцев после первых симптомов. Эти клетки могут жить и производить антитела в течение всей оставшейся жизни. Это убедительное доказательство долговечного иммунитета, — заявил ведущий автор исследования Али Эллебеди.

Как разъяснили учёные, во время атаки инфекции такие плазматические клетки активно вырабатывают антитела, но после выздоровления эти фабрики становятся не нужны, большинство этих клеток отмирают. Но, как видно из данного анализа, всё же не все. Иммунологи пришли к выводу, что некоторое их количество мигрирует в костный мозг и начинает методично создавать и поддерживать там небольшое, но постоянное боевое подразделение антител. Так сказать, на всякий случай. Исходя из этого, исследователи предполагают, что риск повторного заражения снижается не только у тех, кто болел тяжело, но и даже у бессимптомников.

Доктора медицинских наук, практикующего врача Антона Ершова эти данные, впрочем, не впечатляют.

— Нам всё равно, сколько плазматических клеток в организме человека. Если он заболевает повторно, это значит, что это количество плазматических клеток не справляется, не формирует тот защитный титр антител, который мы хотим видеть у пациента. Если нет этого защитного титра антител, какая нам разница, сколько там плазматических клеток? Всё равно болеют по второму, третьему разу. Уже по четвёртому некоторые начали болеть, — отметил он в интервью Лайфу.

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По словам медика, на сегодняшний день практика не подтверждает, что переболевшие легко или бессимптомно получают надёжную защиту. Может быть, она и долговечна, но в большинстве случаев не очень сильна.

— Пока что для коронавирусной инфекции действует золотое правило иммунологии: переболел сильно и тяжело — выработался сильный иммунитет, переболел легко — слабый иммунитет. Более того, есть информация, что для тех, кто переболел легко, есть совсем не низкая вероятность того, что в следующий раз они переболеют тяжело. Это не всегда бывает, это сейчас противоречивая информация, которую мы пытаемся систематизировать, — говорит Антон Ершов.

Врач напомнил, что при ковиде (опять же не всегда, но бывает) наблюдается парадоксальное явление: антителозависимое усиление иммунного ответа. Выражаясь простым языком, примерно так: чем больше антител, тем хуже человеку при повторном заражении.

— Наличие антител, наоборот, приводит к тому, что человек быстрее сваливается в цитокиновый шторм, — пояснил Ершов.

Тем не менее антитела в большинстве случаев спасают, убеждён доктор медицинских наук. Он добавил, что наука пока ещё не определила, сколько именно антител к SARS-CoV-2 достаточно для защиты от инфекции.

— Сейчас очень многие задают вопрос: "А у меня антител вот столько. Мне вакцинироваться или нет?" Пока мы ждём их снижения до референсных значений, до нуля, грубо говоря, — рассказал врач.

А самый, пожалуй, животрепещущий вопрос — сколько всё-таки "живут" эти антитела? По словам врача, ни о каком "пожизненном" иммунитете против ковида говорить не приходится — защиты не хватит даже на пару лет.

— Многие учёные до сих пор сравнивают SARS-CoV-2 c другими разновидностями коронавирусных инфекций, в том числе MERS (вирус ближневосточной лихорадки. — Прим. Лайфа). После них иммунитет может сохраняться до двух лет. Но к CoViD-19 это не относится, надежды на это не оправдались, — подчеркнул доктор медицинских наук.