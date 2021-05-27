"Простите, но это дурдом": Врач раскритиковал идею отделять привитых от непривитых

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов подверг критике идею разделять привитых и не привитых от CoViD-19. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах "свободные от ковида" зоны, в которых могут находиться только вакцинированные.

"Простите меня, пожалуйста, но это дурдом. Для того и делается прослойка вакцинированных и переболевших — она должна циркулировать среди всех нас, благодаря этому и не передаётся инфекция. Когда вирус сталкивается с вакцинированным, прерывается цепь передачи. Если мы вакцинированного убираем из этой цепочки, то инфицированный будет сталкиваться только с неинфицированными и невакцинированными, и он их будет заражать", — разъяснил медик.

Кроме того, доктор медицинских наук считает неверным требовать от вакцинированных носить маску.