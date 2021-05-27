"Простите, но это дурдом": Врач раскритиковал идею отделять привитых от непривитых
Он объяснил, что вакцинированные являются преградой на пути распространения инфекции.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов подверг критике идею разделять привитых и не привитых от CoViD-19. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах "свободные от ковида" зоны, в которых могут находиться только вакцинированные.
"Простите меня, пожалуйста, но это дурдом. Для того и делается прослойка вакцинированных и переболевших — она должна циркулировать среди всех нас, благодаря этому и не передаётся инфекция. Когда вирус сталкивается с вакцинированным, прерывается цепь передачи. Если мы вакцинированного убираем из этой цепочки, то инфицированный будет сталкиваться только с неинфицированными и невакцинированными, и он их будет заражать", — разъяснил медик.
Кроме того, доктор медицинских наук считает неверным требовать от вакцинированных носить маску.
"Вакцинированным и вообще всем тем, у кого есть антитела, маски носить не нужно. Им нужно контактировать с инфекцией. Чем больше они контактируют с инфекцией, тем дольше у них содержатся в организме защитные антитела. Как только они перестают контактировать с инфицированными, у них антитела понемногу снижаются и снижаются. Индивидуальные средства защиты им не то что не делают лучше — они делают хуже", — убеждён врач.
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