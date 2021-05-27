"Газпром нефть" поддержит студенческий стартап по быстрой зарядке электрокаров

В EnergyHUB приняли участие десятки стартапов со всей страны с решениями для альтернативной, био- и традиционной энергетики. Это очень высокий уровень, и такой уровень достигнут всего за год. Можно смело говорить, что в Петербурге успешно складывается молодёжный центр технологий и разработок энергетической отрасли — мы прошли фазу пилота и выходим на полноценное масштабирование. А это значит больше идей, больше запросов от энергетических корпораций, больше стартапов и больше корпоративных партнёров студенческим энергетическим клубам. Система эта абсолютно открытая для всех, кто хочет развивать "умную" энергетику в России

Сергей Архипов начальник департамента компании "Газпром нефть"