"Газпром нефть" поддержит студенческий стартап по быстрой зарядке электрокаров
В Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса студенческих стартапов EnergyHUB — startup competition. Он организован при поддержке "Энерготехнохаба Петербург" и правительства Санкт-Петербурга. Эксперты пяти российских венчурных фондов выбрали победителем проект Powerplace — интеллектуальный силовой модуль для станций быстрой зарядки электромобилей. Его разработала команда выпускников ИТМО и ЛЭТИ. По итогам конкурса стартап получит финансирование от "Газпром нефти" и сообщества энергетических клубов петербургских вузов.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Призёрами также стали команда ButaCorp (студенты СПбГТИ и МГТУ им. Баумана) с проектом по производству бутанола из микроводорослей и стартап FoamPlastics (СПбГТИ) с технологией получения пенопластов из бытовых пластиковых отходов. На развитие этих бизнес-проектов команды получили денежные призы за второе и третье место от партнёров конкурса — фонда Orbita Capital Partners и компании "Хевел".
Всего в первом сезоне EnergyHUB — startup competition приняли участие более 50 студенческих стартапов из вузов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. В финал акселератора прошли три команды из СПбГТИ, а также проекты петербургских университетов ИТМО, ЛЭТИ, СПбПУ, ГУАП и СПбГМТУ. Столичные вузы были представлены студентами из МГТУ им. Баумана и объединённой командой из МГУ и ИТМО.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
В числе перспективных идей на конкурсе отмечены решения для управления подводными роботами, беспроводной зарядный комплекс для складских электропогрузчиков, приложение для дистанционного управления солнечными панелями, технология улавливания парниковых газов, покрытие из эпоксидной смолы для защиты подводных конструкций и шельфовых нефтяных платформ.
Победителей определило экспертное жюри, в состав которого вошли управляющий партнёр фонда Fuel for growth Андрей Зюзин, генеральный директор фонда "Новая индустрия" Татьяна Морозова, партнёр фонда Orbita Capital Partners Алексей Прияткин, венчурный партнёр AlmazCapital Александр Андреев и старший менеджер фонда Severstal Ventres Александр Литвинов.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Преимущество нашего продукта — использование энергоэффективной элементной базы на основе карбидкремниевых транзисторов. Мы сами пишем ПО, поэтому можем управлять нагрузками и алгоритмом заряда, что позволяет увеличивать срок жизни аккумуляторов автомобилей. А ещё наши модули реверсивные, то есть позволяют использовать электромобиль ещё и как своеобразный power bank. Пока видим клиентами в основном иностранные компании — за рубежом сегмент быстрых зарядных станций является одним из быстро растущих. Сейчас мы на стадии доработки нашего продукта, готовим R&D, патентование и сертификацию. Финансы мы планируем привлекать в два раунда. На первом этапе понадобится порядка 9,5 млн рублей
Сегодня наши молодые инженеры сделали первый шаг на пути технологического предпринимательства. Это очень важно, ведь мир изменяется за счёт энергии идей и энергии человеческой. Я желаю победителям запомнить этот момент, это старт на пути к вашим следующим достижениям
В EnergyHUB приняли участие десятки стартапов со всей страны с решениями для альтернативной, био- и традиционной энергетики. Это очень высокий уровень, и такой уровень достигнут всего за год. Можно смело говорить, что в Петербурге успешно складывается молодёжный центр технологий и разработок энергетической отрасли — мы прошли фазу пилота и выходим на полноценное масштабирование. А это значит больше идей, больше запросов от энергетических корпораций, больше стартапов и больше корпоративных партнёров студенческим энергетическим клубам. Система эта абсолютно открытая для всех, кто хочет развивать "умную" энергетику в России
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