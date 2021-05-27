Россиян начали предупреждать о мошенниках через таксофоны

По оценкам банка, клиенты, которые ознакомились со сценариями обмана, на 30–40% реже попадают на уловки мошенников. Повышение киберграмотности — одно из приоритетных направлений работы ЦБ. Банки активно информируют клиентов через SMS и почтовые рассылки, а также кол-центры. Сейчас о базовых правилах поведения на финансовом рынке знает примерно половина трудоспособного населения.

Информационная кампания "Тинькофф" по обучению россиян противодействию мошенничеству через таксофоны была запущена в середине мая. В ней уже приняло участие почти полмиллиона человек.

Видео © "Тинькофф"

Когда человек снимает трубку уличного телефонного автомата, ему отвечает голосовой помощник Олег. Он рассказывает, как не стать жертвами мошенников, зачитывает основные правила безопасности, может ответить на простые вопросы, а также проигрывает записи реальных звонков, когда абонентам "Тинькофф" звонили мошенники и спамеры и пытались их обмануть или что-то продать, но сталкивались с Олегом.

Например, ассистент рассказал москвичу по таксофону о том, что никому не следует говорить данные банковской карты и коды из SMS. При этом он пояснил, что злоумышленники стали в три раза чаще находить своих жертв по телефону. Другой москвич прослушал по таксофону разговор преступника, который представился сотрудником "главного государственного банка", с роботом Олегом. Тот в ответ предложил рассказать анекдот про телефонных мошенников.

Видео © "Тинькофф"