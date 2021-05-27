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Золотые геймеры: Google и Apple разделят более 100 млрд долларов

По прогнозу исследовательской компании Sensor Tower, в 2023 году App Store заработает на мобильных играх 67 млрд долларов, на долю Google Play придётся 50 млрд долларов. Причём Россия приближается к странам — лидерам мобильного гейминга.

27 мая, 11:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

По итогам первого квартала 2021 года пользователи купили в магазинах приложений на 5% игр больше по сравнению с первым кварталом 2020 годом. С огромным отрывом лидирует платформа Android, покупатели из Google Play потратили на игры более 11,8 млрд долларов.

Больше всего игр покупают в США, за три месяца нового года геймеры из этой страны потратили на игры больше шести миллиардов долларов, на втором месте — японцы, которые закупились играми на 5,3 млрд долларов, на третьем — китайцы, они потратили 3,9 млрд долларов на игры.

Россия вошла в пятёрку лидеров по общему числу новых загрузок игр, на первом месте — Индия, чьи пользователи скачали 2,2 млрд игр, на втором месте — США (1,3 млрд загрузок), на третьем — Бразилия (1,2 млрд), на четвёртом и пятом — Индонезия и Россия.

Кроме того, Россия показывает одни из лучших показателей по общим темпам роста количества загрузок мобильных приложений. С первого квартала 2017 года по первый квартал 2021 года прирост в России составил 16%, быстрее растёт только Индия, где прирост составил 24%. А вот в США темпы загрузок снизились на 7%, рынок Штатов уже перенасыщен.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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