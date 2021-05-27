TikTok раздаст 100 млн рублей авторам из России
Социальная сеть TikTok объявила о старте работы в России "Фонда вдохновляющих креаторов". С его помощью сервис окажет финансовую поддержку российским авторам роликов. Каждый автор, прошедший отбор, сможет получить от 30 до 60 тысяч рублей.
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Для того чтобы попасть в программу фонда, авторы роликов должны быть старше 18 лет, снять не менее 30 роликов в течение двух месяцев и набрать не менее 900 тысяч просмотров суммарно.
Тематика видеороликов может быть практически любой — от моды и спорта до советов по ремонту и кулинарии. В июне фонд начнёт собирать заявки от претендентов на гранты.
Одновременно с запуском фонда TikTok также открыл специальный сайт для авторов контента с советами и уроками о том, как делать ролики более просматриваемыми. Кроме того, на сайте размещён каталог инструментов для редактирования фото и видео, а также советы популярных блогеров по составлению контент-плана и продвижению в Сети.
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