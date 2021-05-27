TikTok раздаст 100 млн рублей авторам из России

Для того чтобы попасть в программу фонда, авторы роликов должны быть старше 18 лет, снять не менее 30 роликов в течение двух месяцев и набрать не менее 900 тысяч просмотров суммарно.

Тематика видеороликов может быть практически любой — от моды и спорта до советов по ремонту и кулинарии. В июне фонд начнёт собирать заявки от претендентов на гранты.