Крым наш, но не совсем. В двух регионах России до сих пор не отменили интернет-роуминг

Золотые крымские гигабайты

Крым кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться, кто-то из туристов порой привозит с полуострова не лучшие отзывы о сервисе или питании, большинство, наоборот, в восторге от гор, климата, моря, солнца и отдыха. Кроме того, нравится Крым или нет, но на сегодняшний день альтернатив ему, Сочи, Геленджику и Анапе для отечественных туристов практически нет. Только курорты Краснодарского края и Крым — последние крепости российского летнего отдыха.

Однозначный негатив в Крыму вызывают только цены на связь. В Республике Крым и Севастополе, как и практически на всей территории России, работают четыре оператора сотовой связи, но их названий вы, скорее всего, не знаете.

В Крыму нет ни одного из крупнейших операторов России. МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele 2 там невозможно обнаружить. Если вы включите режим поиска сети, то вам на выбор предложат свои услуги связи такие компании, как: "Волна мобайл", "Крымтелеком", "Севмобайл" и Win Mobile.

Фото © ТАСС. / Павлишак Алексей

Вплоть до 2020 года, если вы оказывались в Крыму, ваш телефон автоматически подключался к какой-нибудь местной сети, одной из перечисленных выше, и вы, оставаясь в России, оказывались где-то за границей, потому что счета за услуги связи туристам приходили и продолжают приходить довольно внушительные (потратить за пару недель в Крыму пять-шесть тысяч рублей только на услуги связи вполне реально).

В настоящее время ситуация хоть незначительно, но улучшилась: все входящие звонки в Крыму для всех операторов стали бесплатными. Однако, отменив по закону межрегиональный роуминг на услуги связи и отправку SMS, регулятор оставил для операторов лазейку — мобильный интернет. Именно интернет-трафик, которым уже практически на всей территории России привыкли пользоваться, не задумываясь о том, сколько Гбайт информации проглотил смартфон за месяц, приносит внушительную прибыль местным операторам и приводит в шок туристов со всей страны.

Туристы держат сети на обгоревших плечах

Причины этого "крымского" роуминга — уже история, но её стоит рассказать отдельно. Когда в 2014 году Крым вернулся в Россию, сразу же возникло множество проблем с реинтеграцией двух новых регионов. В первую очередь все российские компании опасались и продолжают опасаться санкционного давления со стороны Запада. Мобильные операторы, представленные в нашей стране и не представленные в Крыму, торгуют акциями на иностранных биржах. Торги в Лондоне и Нью-Йорке гарантируют возможность займов в иностранных банках, дают возможность международной экспансии, да и в целом делают, так сказать, наши телекоммуникационные компании участниками большой рыночной игры. Операторы опасались, что их появление в Крыму немедленно нарушит все связи с поставщиками и партнёрами за границей и лишит их доступа к новым технологиям и инвестициям.

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Однако в Крыму телекоммуникационная инфраструктура находилась, мягко говоря, в упадке. С точки зрения телекоммуникационной эволюции Украина в 2014 году отставала от России лет на 15, если не больше. В Крыму ситуация была ещё хуже. И вот в недрах тогда ещё Минкомсвязи, а также в ходе неафишировавшихся переговоров акционеров и руководства сотовых операторов России и чиновников родилась схема инвестирования в строительство крымских сетей связи.

На полуострове появилось четыре новых оператора связи, к ним в собственность перешло старое украинское оборудование, которое не успели вывезти из региона украинские сотовые операторы (кстати, на Украине в настоящее время работают два российских оператора связи, но не под своими родными брендами, а под прикрытием), и этим операторам было поручено выстраивание современной телекоммуникационной инфраструктуры на всём полуострове.

Однако деньги на эту "стройку" нельзя было брать из Фонда универсального обслуживания (специальный фонд, в который все операторы связи России вкладывают 1,2% от прибыли, и на эти средства господрядчики строят сети связи в удалённых районах), поскольку они напрямую "соприкасались" с теми операторами, которые их туда вложили. Грубо говоря, если взять деньги на стройку сетей в Крыму из фонда, об этом будут знать наши уважаемые западные партнёры и могут воспользоваться этим как поводом для введения адресных санкций против российских телекоммуникационных компаний.

В конце 2014-го — начале 2015 года, когда принималась стратегия развития телекоммуникаций на полуострове, было понимание, что Крым находится под санкциями, и достигли промежуточного решения — взять деньги на развитие инфраструктуры с туристов. Там нет как таковых сверхдоходов, их уровень регулируется, но цена отличается от Краснодарского края практически вдвое. Благодаря этим инвестициям уже сегодня Крым значительно сократил технологическое отставание от остальной России, и сейчас оно составляет не более пяти лет. Я думаю, в 2023–2024 годах, когда отставание будет не более чем на год, роуминг отменят полностью Эльдар Муртазин Руководитель аналитического агентства Mobile Review

Как сэкономить на связи и интернете в Крыму?

Теперь, когда вы знаете, что вы не просто потратили деньги, а инвестировали их в часть России, стоит рассказать о том, как эти "инвестиции" сократить, потому что, положа руку на сердце, в Крым чаще всего стремятся люди, которые ищут возможность "бюджетного южного отдыха", и они не готовы добавлять к общим расходам на летний отдых дополнительные 5–6 тысяч рублей.

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Инструкция по экономии предельно простая. Если вам лень вынимать SIM-карту из смартфона и менять её на крымскую симку, которая проработает не дольше, чем продлится ваш отпуск, возьмите с собой 3G/4G-модем (они продаются в любом салоне связи как в России, так и в Крыму) и вставьте туда местную SIM-карту с необходимым вам интернет-тарифом. С помощью модема вы будете раздавать интернет на свой смартфон, а входящие звонки, напомним, в Крыму и без того бесплатные.