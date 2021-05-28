Россия пошла в отказ: почему Росавиация закрыла небо для самолётов из Европы и чем это грозит

Первые на раздачу

Решение не летать через Белоруссию европейские авиаперевозчики приняли сами — сначала ЕС, а следом и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) направили рекомендации не использовать воздушное пространство страны.

Поводом для такой реакции послужила посадка самолёта Ryanair, с борта которого сняли одного из основателей телеграм-канала NEXTA — Романа Протасевича. После этого ещё несколько рейсов европейских авиакомпаний было задержано на вылет в белорусских аэропортах. В качестве ответной меры несколько европейских государств запретили полёты на свою территорию для авиакомпании Belavia — главного авиаперевозчика в Белоруссии.

На деле попытка наказать Минск и Лукашенко за инцидент с Ryanair может ударить не только по Белоруссии. В перспективе "воздушная война" может сорвать авиасообщение между Россией и остальным миром. Первые симптомы этого кризиса уже ощущаются: Air France в третий раз отменила рейс из Парижа в Москву, а в среду с такими же сложностями столкнулись пилоты Austrian Airlines.

Пилоты повторно пытались согласовать новые маршруты пролёта, но получили отказ. Россия запретила использование новых воздушных коридоров не по своей прихоти — после отказа ЕС летать через Белоруссию вся схема воздушного движения "зашаталась". Главной проблемой стала навигация — новые точки входа в воздушные трассы нужно готовить заранее, а в "аварийном" режиме управлять воздушным движением крайне тяжело.

Пристегните ремни и добавьте полтора часа

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Командир Boeing 737-800, пилот Андрей Задорожный отметил, что сложности с составлением новых маршрутов в обход Белоруссии — это вопрос, на решение которого могут потратить до полугода.

Во-первых, чтобы составить новые схемы воздушного движения, нужен анализ воздушного трафика в новых точках входа. Отказ от использования воздушного пространства Белоруссии означает, что на каком-то участке плотность движения и концентрация бортов будет значительно выше. Во-вторых, изменится расписание авиакомпаний. Белоруссия — страна небольшая, но всё равно на облёт нужно будет добавлять некоторое время. Я полагаю, общая продолжительность полёта может вырасти на 1–1,5 часа — в зависимости от условий Андрей Задорожный КВС Boeing 737-800

По его словам, процедура оформления новых зон использования воздушного пространства требует многомесячных согласований как со стороны EASA, так и со стороны Росавиации, поскольку вопрос касается безопасности пассажиров. Если одна зона приёма воздушных судов закрывается или не используется в силу определённых причин, то быстро перейти на другую нельзя — нужно изучать вопросы безопасности и только потом готовить документы.

Запрет Росавиации на пролёты пассажирских рейсов в обход Белоруссии — это проблема безопасности, которую Россия решает по всем правилам. При этом другие авиакомпании, выполняющие грузовые и пассажирские рейсы через территорию Белоруссии, спокойно принимаются российскими диспетчерами. Как поясняют пилоты и диспетчеры, всё упирается в авиационные правила, нарушать которые нельзя, тем более только потому, что Европа хочет "рублём" наказать Лукашенко за инцидент с самолётом Ryanair.

Отказ ЕС от полётов через Белоруссию увеличит нагрузку на диспетчеров в России. По данным источника Лайфа в Росавиации, департаменты планирования навигации уже продумывают коридоры для проводки самолётов в обход Белоруссии, если дипломатический кризис затянется. По словам диспетчеров, через Белоруссию летают не только европейские, но и американские, и азиатские авиакомпании. Большая часть из них продолжит пользоваться воздушным пространством страны, несмотря на кризис в отношениях между Минском и ЕС, и о бойкоте Белоруссии речи пока не идёт.

Готовьте ваши деньги

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Юрист Андрей Лухин отметил, что, если Европа ужесточит меры и введёт запрет на прилёт не только самолётов Belavia, но и всех самолётов, прибывающих в ЕС через территорию Белоруссии, то клиентов российских авиакомпаний ждёт моментальное увеличение цен на билеты.

Воздушное пространство Украины для наших авиакомпаний уже закрыто, и если страны ЕС не будут пускать самолёты, пролетающие над Белоруссией, то попасть в Европу возможно будет только через Прибалтику или Чёрное море. В любом случае придётся делать достаточно большой крюк. Зарубежным авиакомпаниям, конечно, проще, так как они могут использовать воздушное пространство Украины, но всё равно расходы на полёты вырастут, и понятно, что это, скорее всего, отразится на стоимости билетов по обе стороны — и в Европе, и у нас Андрей Лухин Юрист