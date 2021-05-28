Была Ольга, стала Крис: Как и чем живёт в США внучка Сталина

Единственная дочь Сталина, Светлана Аллилуева, часто ссорилась с отцом и проклинала его. В 1966 году она бежала в США, где вышла замуж за архитектора Уильяма Питерса. В 1971 году у пары родилась дочь Ольга. Девочка воспитывалась как настоящая американка. Среди её любимых сериалов был популярный ситком "Трое — это компания". Внучка вождя народов даже решилась сменить имя в честь его главной героини. Так Ольга стала Крис.

Крис в окружении друзей, на столе купюры и остатки напоминающего кокаин порошка. Фото © facebook.com/Evans Shades

Когда отец их бросил, мать и дочка много путешествовали, фактически исколесив всю Америку. В 16 лет Крис вышла замуж за своего друга Эванса, но не прожила с ним и двух лет. Тем не менее фамилию бывшего супруга она оставила. С тех пор урождённую Ольгу Питерс по паспорту звали Крис Эванс. О новых мужьях и детях внучки вождя народов ничего не известно. Эванс собачница, её собаку зовут Спарта, ей одиннадцать лет, и родилась она в один день с хозяйкой.

Эванс с собакой. Фото © facebook.com/Evans Shades

В России о внучке Сталина практически ничего не известно. Сообщалось, что в начале 90-х она жила у отца в Висконсине, потом переехала в Орегон. Так же как и мать, Крис не любит вспоминать о своём деде и всячески избегает журналистов. После очередной просьбы об интервью она не только ответила отказом, но даже удалила свой аккаунт из "Фейсбука". Тем не менее внучка Сталина не чужда политики и считает себя демократкой.

По следам Крис

В США в электронных телефонных справочниках указываются не только все исторические и актуальные адреса каждого человека, но также его соцсети и даже ближайшие родственники с сожителями. Таким образом Лайф узнал про круг друзей Крис Эванс.

Самым её близким человеком базы данных считают некую 58-летнюю учительницу-республиканку Кризан Кинан Могер (Chrisanne Keenan Moger). У этой женщины есть 72-летний муж и двое взрослых детей. На семью Могеров оформлен купленный в 20-летнюю ипотеку за $337 тысяч скромный коттедж на Айланд-авеню в Нью-Джерси.

Крис Эванс успела сменить несколько адресов в США. С 1994 по 2003 год она владела невзрачным обшитым сайдингом домишкой в штате Висконсин в деревне Spring Green, где испокон веков жили люди с достатком средним, ниже среднего и за чертой бедности. Эванс купила эту недвижимость у банка за неизвестную сумму и продала следующим жильцам за $75 тыс.

Следующие десять лет Крис Эванс снимала жильё. Какое-то время занимала приличную квартиру в Филадельфии в высотке с видом на сквер и церковь. Аналогичные апартаменты сейчас сдаются за $1,3 тыс. в месяц. Потом переехала в Портленд. Там сменила с дюжину домов. В том числе пожила на 28-й Северо-Восточной авеню в одноэтажной избушке, построенной в начале Второй мировой войны (стоимость аренды не превышает $2 тыс.) и на 50-й Северо-Восточной авеню в небольшом, но симпатичном домике (прямо сейчас его можно снять за $2,8 тыс.).

Последние шесть лет Крис Эванс прописана в Портленде на Север-эксетер-авеню в узком вытянутом коттедже розового цвета. Соседние аналогичные дома сдаются за $2 тыс.

"Три обезьяны"

Внучка Сталина — торговка винтажной одеждой, бабушкиными аксессуарами, старой мебелью и прочим антиквариатом. Она работает в лавке под брендом 3 Monkeys. Отзывы о лавке в большей мере восторженные.

— МОЙ БОГ!!! Я люблю "Три обезьяны"! Если вы никогда здесь не были, вам нужно обязательно сюда попасть. Вы можете часами ковыряться, глядя на всё! Вы найдёте старое оборудование, одежду эпохи, украшения, наряды, произведения искусства, — сообщает анонимный покупатель.

Фото с заднего двора. Крис называет это "офисом". Фото © facebook.com/Evans Shades

Помимо самой Крис в "Трёх обезьянах" трудятся неоднократно судимая за магазинные кражи Кристи Поттс и постоянно превышающий скорость Джесси Зепеда.