По приказу Павла Грудинина разрушается поселковый Дом культуры в совхозе имени Ленина

Здание Дома культуры в совхозе имени Ленина действительно требует капитального ремонта. Более того, он был намечен на 2023 год. Однако пока нет ни проекта, ни сметы мероприятия, а также отсутствует согласование с Управлением культуры Администрации Ленинского округа.

Напомним, Павел Грудинин, бывший директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", долгое время сдавал здание ДК в аренду муниципалитету. Однако в последний раз аренду он не продлил, но и договор расторгнут не был. Таким образом, по действующему законодательству администрация муниципалитета могла и дальше занимать здание.

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Проблемы начались в прошлом году. По приказу Грудинина ДК был отключён от электричества. Сделано это было для того, чтобы его покинули детские кружки. И педагоги, и дети, и их родители требуют вернуть им площадку, но тщетно. Здание обесточили путём обрубания силового кабеля, а для надёжности и вовсе обнесли территорию высоким бетонным забором.

Директор Центра культуры Николай Жуков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что руководитель отдела капитального строительства ЗАО "Совхоз имени Ленина" Михаил Алёхин на разговор не идёт, никакие подтверждения или документы не показывает, а также держит в тайне пошаговой план работ.

Центр культуры посёлка совхоза им. Ленина. Фото © Culture.ru

— Грудинин не бросает своих намерений лишить ДК всех коммуникаций. В этот раз одна группа сотрудников ЗАО срезала двери в здании, чтобы вскрыть электрощитовую и избавиться от остатков силовых кабелей, а другая дробила пол в вестибюле здания, грубо нарушая правила противопожарной безопасности, — рассказывают сотрудники культурно-досугового учреждения.

Эти события Жуков связывает с решением Арбитражного суда Московской области, который отказал собственнику — ООО "Оздоровительный центр" — в иске по выселению Центра культуры из ДК.

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

— По словам сотрудников ЗАО "Совхоз имени Ленина", которые ворвались в здание, никакого плана и проекта не существует, сроков не установлено. Всё это одним днём делается по высочайшему повелению Грудинина. У меня нет сомнений, что сейчас эти рабочие вскроют пол, вырежут трубы под предлогом того, что будут их менять. И на этом все работы завершатся. После наступит зима, а здание будет без отопления, горячей, холодной воды и электричества. Естественно, что в ситуации, когда он понимает, что теряет всё, он будет напоследок нам гадить как может, — отметил Николай Жуков.