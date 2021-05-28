Своя закваска: Раскрыта тайна богатейших золотых жил

Если верить оценкам экспертов, в этих местах 16,5 миллиона тонн золотой и серебряной руды. Это месторождение Брюсджек в Канаде, отсюда примерно 950 километров до Ванкувера. Его начали разрабатывать в 2017 году. Как писала Mining Technology, золото в здешней руде содержится в средней концентрации порядка 14 граммов на тонну. А в опубликованной недавно научной работе указано: "до 41 582 граммов на тонну". То есть в некоторых местах 41,5 килограмма чистого золота в каждой тонне руды. Для сравнения: среднее содержание золота в земной коре — 4 тысячных грамма на тонну.

Месторождение Brucejack в Канаде. Фото © Pretium Resources Inc.

В любом случае Брюсджек пополнил список крупнейших золотых месторождений. А заодно помог учёным вылечиться от своей собственной "золотой лихорадки" — разгадать секрет возникновения богатейших рудников. До сих пор исследователи сопоставляли баснословные запасы с известными науке механизмами их накопления и приходили к простому выводу: столько золота просто не может быть.

Как возникают золотые жилы

По нынешним представлениям так: глубоко в недрах земли идут потоки кипящей воды, они по ходу своего бурного движения собирают из окружающей породы в числе всего прочего частицы золота, а потом эти частицы постепенно оседают и накапливаются в трещинах земной коры. Поэтому такие месторождения называют гидротермальными. И эта схема абсолютно устраивала учёных, когда речь шла о каких-то скромных или, по крайней мере, умеренных запасах — до 20 граммов на тонну максимум. Но когда, скажем, килограмм на тонну и больше — эта ситуация ставила в тупик. Дело в том, что на накопление такого богатства путём постепенного осаждения нужны миллионы лет, а сами трещины при этом гораздо моложе. Более того, известно, что некоторые весьма солидные месторождения образуются за считаные годы. Но как?

Что же выяснилось?

Образцы золотой руды из месторождения Брюсджек. Фото © Университет Макгилла

Учёные рассмотрели под электронным микроскопом тончайшие пластины канадской золотой руды. И то, что они увидели, очень напомнило им… скисшее молоко. Как объяснили в Университете Макгилла, в молоке плавают мельчайшие частички жира и, оказывается, у них есть электрический заряд. В нормальной ситуации, когда молоко свежее, заряд у всех отрицательный, а одинаковые заряды, как известно, друг от друга отталкиваются. Так вот, молоко киснет от того, что в нём плодятся бактерии и выделяют кислоту — нарушают кислотно-щелочной баланс, насчёт которого нас любезно просветила реклама. И из-за этой кислотности у частиц жира меняются заряды. Многие становятся положительными и автоматически прилипают к тем, которые ещё отрицательные. В результате в прокисшем молоке собираются целые хлопья жира.

И точно так же, как теперь уверены исследователи, в недрах планеты "закисают" хлопья золота. То есть начинается всё так, как и считалось до этого: горячая вода собирает частицы золота. Но только не в виде отдельных молекул или ионов, а целыми микроскопическими кристалликами. Они называются коллоидами. И у них тоже имеются поверхностные электрические заряды. А дальше всё как в простокваше: горячие подземные потоки с золотыми частичками где-то встречаются с солёной морской водой — и тут же меняется (спасибо рекламе) кислотно-щелочной баланс. Как следствие, меняются заряды частиц, они начинают притягиваться друг к другу и собираться в хлопья. Это именуется "флокуляцией". Чтобы понять это слово, достаточно вспомнить английское flakes — "хлопья". Этим хлопьям остаётся только застрять в каком-нибудь подходящем месте, как в ловушке. Такая схема, по расчётам учёных, позволяет за сравнительно короткие сроки получить золотое дно сантиметровой толщины.