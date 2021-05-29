В России за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса
Примерно столько же человек выписали из больниц после выздоровления. Всего в стране число вылечившихся от ковида пациентов увеличилось до 4 670 484 человек.
Фото © ТАСС / Семен Антонов
Число выявленных в России за минувшие сутки случаев коронавируса выросло на 9289 — до 5 053 748. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида.
За это же время из больниц выписали 9250 человек, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 4 670 484 человек. Число летальных исходов из-за ковида в стране возросло за сутки на 401 против 404 днём ранее. Всего с начала пандемии от коронавируса умерло 120 807 пациентов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, в городе нет роста числа выявляемых случаев заражения инфекцией.
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