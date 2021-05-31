Нефтяники спасли ямальца после суток в ледяной тундре

"Парень из тундры (живёт в 70 км от Харасевэя) чуть не погиб, пока добирался на снегоходе за бензой. Он застрял в снегу на полпути до месторождения. Решил добраться до нефтяников, шёл сутки!" — сообщил подписчик "ЧП-Ямала".

Мужчине повезло, и всё закончилось благополучно. Он 23 часа шёл по снежной тундре, пока не добрался до Харасавэйского месторождения. Там его отогрели вахтовики "Газпром нефти", а медики оказали первую помощь. Застрявший снегоход нефтяники на двух ТРЭКОЛах вытащили из сугроба и отремонтировали. После этого ямалец смог самостоятельно добраться домой.