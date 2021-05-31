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Нефтяники спасли ямальца после суток в ледяной тундре

Подписчик паблика "ЧП-Ямал" рассказал, как в тундре чуть не погиб мужчина. Его снегоход застрял в снегу. Около 30 км мужчина шёл через ледяную пустыню, пока не добрался до месторождения, где его отогрели вахтовики "Газпром нефти".

31 мая, 10:36
<p>Фото © <a href="https://vk.com/wall-161016392_152850" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / "ЧП-Ямал</a>"</p>

Фото © VK / "ЧП-Ямал"

"Парень из тундры (живёт в 70 км от Харасевэя) чуть не погиб, пока добирался на снегоходе за бензой. Он застрял в снегу на полпути до месторождения. Решил добраться до нефтяников, шёл сутки!" — сообщил подписчик "ЧП-Ямала".

Фото © VK / "ЧП-Ямал"

Фото © VK / "ЧП-Ямал"

Мужчине повезло, и всё закончилось благополучно. Он 23 часа шёл по снежной тундре, пока не добрался до Харасавэйского месторождения. Там его отогрели вахтовики "Газпром нефти", а медики оказали первую помощь. Застрявший снегоход нефтяники на двух ТРЭКОЛах вытащили из сугроба и отремонтировали. После этого ямалец смог самостоятельно добраться домой.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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