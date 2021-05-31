Городу нужен новый герой: На здании будущей штаб-квартиры "Тинькофф" появился световой сигнал с призывом к защитнику Олегу

Световая проекция про защитника Олега появилась на здании строящейся штаб-квартиры "Тинькофф", которая расположена на Грузинском Валу и строительством которой занимается AFI Development. Жёлтый сигнал появился в 20:30 и транслировался на здание всю ночь.

Видео © "Тинькофф"

Ранее компания заявила о том, что готовит новое решение от спамеров и мошенников. Продукт будет создан на базе голосового ассистента Олега, который существует сейчас в "Тинькофф Мобайле". Голосовой ассистент уже засветился своим разговором с мошенниками.