Городу нужен новый герой: На здании будущей штаб-квартиры "Тинькофф" появился световой сигнал с призывом к защитнику Олегу
Фото © "Тинькофф"
Световая проекция про защитника Олега появилась на здании строящейся штаб-квартиры "Тинькофф", которая расположена на Грузинском Валу и строительством которой занимается AFI Development. Жёлтый сигнал появился в 20:30 и транслировался на здание всю ночь.
Видео © "Тинькофф"
Ранее компания заявила о том, что готовит новое решение от спамеров и мошенников. Продукт будет создан на базе голосового ассистента Олега, который существует сейчас в "Тинькофф Мобайле". Голосовой ассистент уже засветился своим разговором с мошенниками.
Напомним, в прошлом году Тинькофф арендовал у AFI Development целый бизнес-центр сроком на 12 лет. Сделка по сдаче в аренду такого объема офисного пространства (90 тыс. кв. м) стала крупнейшей за всю историю рынка коммерческой недвижимости России. Объект планируют достроить в первом полугодии 2022 года.
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