Пояс трезвости: В России рассматривают новый способ борьбы с пьянством за рулём

В Минпромторге предложили радикальное средство борьбы с пьянством за рулём. Ведомство предлагает оборудовать автомобили правонарушителей, попавшихся на пьянстве, специальными алкозамками, которые блокируют блок зажигания в случае, если водитель не прошёл проверку на трезвость.

Принцип работы алкозамков предельно прост. По сути, это точно такой же алкотестер, которым пользуются инспекторы ДПС, просто помимо подсчёта промилле в выдохе нарушителя алкозамок через специальное устройство, которое интегрируется в электронику автомобиля, блокирует запуск двигателя, если в дыхании водителя обнаруживается более 0,16 промилле (максимально допустимое содержание алкоголя в крови водителя в России).

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Для того чтобы новые правила начали работать, будет необходимо внести изменения в ПДД. О том, что такая работа с ГИБДД уже ведётся, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Приобретать алкозамок придётся самим нарушителям. Причём в качестве альтернативы им предлагается лишиться водительских прав на срок от года до двух лет (в зависимости от тяжести нарушения).

С учётом стоимости алкозамков штраф за пьянство за рулём оказывается довольно внушительным. Сегодня алкозамки продаются по цене от 15 до 120 тысяч рублей в зависимости от функционала того или иного устройства.

В 2022 году в ряде стран ЕС установка алкозамков на авто станет обязательной процедурой. В России о необходимости оборудовать весь частный автотранспорт данными устройствами пока разговоров не ведут. В основном по причине высокой стоимости оборудования.

Считается, что предустановка алкозамков также нарушит права непьющих граждан, так как, по сути, будет являться навязанной услугой, в которой трезвенники не нуждаются.

В то же время нарушителям помимо установки алкозамка придётся оплачивать и его техническое обслуживание. Хотя производители устройств, в частности представители компании Dräger (немецкий производитель алкотестеров и алкозамков, активно лоббирующий их обязательную установку для нарушителей), уверяют, что их алкозамки могут работать без дополнительного технического обслуживания не меньше года.

Помимо расходов, связанных с установкой алкотестера, интегрированного в электронику автомобиля, нарушителю может быть предложено установить дополнительное контролирующее оборудование в машину. Оно необходимо для того, чтобы водитель не мог обмануть алкозамок с помощью трезвого знакомого или прохожего. Также современные алкозамки проверяют трезвость водителя не только в момент посадки в автомобиль, но и во время движения. Помимо этого депутаты предлагают интегрировать алкоблокираторы с системами биометрической авторизации водителя, что позволяло бы подтверждать личность водителя перед тестированием.

Испытания алкозамков в России проводятся уже более десяти лет, алкоблокираторы используются в промышленности и крупными корпоративными клиентами, которые оборудуют транспорт этими гаджетами за свой счёт. На государственном уровне подобное оборудование тестировалось ещё в 2010 году в ряде районов Татарстана и Поволжья, причём эксперимент был признан удачным.

Один из координаторов движения "Трезвая Россия", Равиль Садриев, уверен, что идея применения алкозамков в России здравая, но при реализации проекта его создателям придётся решить множество сопутствующих проблем.