Как правительство "нахлобучили" на 100 ярдов
Как российские металлурги смогли обмануть чиновников и что им теперь за это будет.
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Российские металлурги вновь поссорились с правительством. А ведь ещё в прошлом году им намекали: мол, зарабатываете вы не хуже нефтяников, а налоговая нагрузка в четыре (!) раза меньше. Тогда для этой отрасли была повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых, в результате чего они заплатили в бюджет на несколько десятков миллиардов рублей больше, чем обычно.
Но, как выяснилось, в текущем году металлурги не только покрыли все налоговые убытки, но даже умудрились "нахлобучить" правительство ещё на 100 миллиардов рублей сверху. Во всяком случае такую оценку дал первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Схема простая: металлурги просто подняли цены, в результате чего подорожали и все госконтракты, в том числе и гособоронзаказ. После чего не постеснялись объявить о рекордных прибылях и рекордных будущих дивидендах.
Но, похоже, скоро сверхприбылям нынешних владельцев бывшей советской собственности приходит конец. Цена вопроса — полтора триллиона рублей. И Белоусов уже объявил о разработке новой схемы налогообложения в металлургии. И давно пора!
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