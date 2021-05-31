Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Как правительство "нахлобучили" на 100 ярдов

Как российские металлурги смогли обмануть чиновников и что им теперь за это будет.

31 мая, 18:04
<p>Фото © <a href="https://news.ru/society/glava-fns-rasskazal-shkol-nikam-iz-lobni-o-nalogah/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news.ru</a></p>

Фото © news.ru

Видео © LIFE

Российские металлурги вновь поссорились с правительством. А ведь ещё в прошлом году им намекали: мол, зарабатываете вы не хуже нефтяников, а налоговая нагрузка в четыре (!) раза меньше. Тогда для этой отрасли была повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых, в результате чего они заплатили в бюджет на несколько десятков миллиардов рублей больше, чем обычно.

Но, как выяснилось, в текущем году металлурги не только покрыли все налоговые убытки, но даже умудрились "нахлобучить" правительство ещё на 100 миллиардов рублей сверху. Во всяком случае такую оценку дал первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Схема простая: металлурги просто подняли цены, в результате чего подорожали и все госконтракты, в том числе и гособоронзаказ. После чего не постеснялись объявить о рекордных прибылях и рекордных будущих дивидендах.

Но, похоже, скоро сверхприбылям нынешних владельцев бывшей советской собственности приходит конец. Цена вопроса — полтора триллиона рублей. И Белоусов уже объявил о разработке новой схемы налогообложения в металлургии. И давно пора!

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолёта Ryanair

27 мая, 17:17

Генпрокуратура РФ получит более 3 миллиардов рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

вчера в 00:42

В кабмине объяснили отказ от "большого локдауна" из-за ковида в России

сегодня в 16:49

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова задержали в аэропорту Пулково

сегодня в 19:00

Меркель отказалась увязывать судьбу "нормандского формата" с событиями в Белоруссии

сегодня в 18:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1