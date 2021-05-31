Как правительство "нахлобучили" на 100 ярдов

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Российские металлурги вновь поссорились с правительством. А ведь ещё в прошлом году им намекали: мол, зарабатываете вы не хуже нефтяников, а налоговая нагрузка в четыре (!) раза меньше. Тогда для этой отрасли была повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых, в результате чего они заплатили в бюджет на несколько десятков миллиардов рублей больше, чем обычно.

Но, как выяснилось, в текущем году металлурги не только покрыли все налоговые убытки, но даже умудрились "нахлобучить" правительство ещё на 100 миллиардов рублей сверху. Во всяком случае такую оценку дал первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Схема простая: металлурги просто подняли цены, в результате чего подорожали и все госконтракты, в том числе и гособоронзаказ. После чего не постеснялись объявить о рекордных прибылях и рекордных будущих дивидендах.